Режим чату Bing став доступний на мобільних пристроях - і ви можете говорити з ним

Схоже, що Microsoft не дуже злякалася нещодавніх зашкварів чату Bing і тепер запускає його й на мобільних пристроях також у версіях Microsoft Edge для Android та iOS, а також інтегрує бота в Skype.

Функціональність бота не відрізняється від такої у веб-версії, тобто вона значно обрізана у порівнянні з тим, що ми бачили на презентації. Також присутнє голосове керування, але працює воно не дуже швидко і голос звучить дещо роботизовано - не так переконливо, як ми могли чути в останніх голосових моделях ШІ.

Після того, як Microsoft запустила оновлений Bing з чат-ботом, в нього почали виявлятися деякі проблеми, пов'язані з тим, що він говорив те, що він не мав говорити, тому компанії довелося обмежувати кількість відповідей та зменшувати потенціал бота, щоб доналаштувати його.