Американський «єдиноріг» купив українського розробника конструктора логотипів

Американський «єдиноріг» ZenBusiness (який оцінили в $1,7 млрд) купив український Logaster, який розробляв онлайн-конструктор логотипів. Суму угоди сторони не розголошують, пише AIN.ua.

Американська компанія ZenBusiness працює на ринку вже більше 10 років, за цей час у неї було біля 17 млн клієнтів, яким вона допомагала створювати бренди, запускати та керувати бізнесом. ZenBusiness підняла мільйонні інвестиції при оцінці в $1,7 млрд і показує річне зростання у 200%.

Американська компанія купила 100% українського Logaster, Основну цінність для покупця під час угоди становили високі SEO-показники сайту, розмір його аудиторії та кількість якісних посилань. Також метою угоди були технології Logaster та IP, які будуть інкорпоровані у сервіси ZenBusiness.

Суму угоди сторони не розкривають. Але за оцінками AIN.UA, виходячи з подібних угод на ринку, вона може складати кілька мільйонів доларів. Це був класичний продаж за готівку, без опціонів, акцій та інших додаткових умов: три співзасновники отримали суми відповідно до своєї частки у компанії.

Як шукали покупця

Для того, щоб знайти покупців та провести угоду, Logaster найняв стороннього консультанта і провів перевірку та налагодження бізнес-процесів (аналог до due dilligence при венчурному фінансуванні).

«Ми взялися причісувати компанію за принципом «професійної прибиральниці": щоб все було чисто, прозоро, на своєму місці, ніде ні порошинки. Цей процес зайняв кілька місяців», - згадує співзасновник компанії Олександр Олійник у коментарі AIN.UA.

Щоб знайти покупця, команда зробила CRM-систему з «воронкою продаж», зібрала образ «цільової аудиторії», тобто, компанії, якій був би корисний її сервіс (це могли бути доменні реєстратори, сайт-білдери, хостери) і почала розсилку з пропозицією. Ціль була - сконтактувати з 1000 компаній (із них вдалося зв'язатись із 600+). Ці перемовини дали команді можливість приблизно визначити можливу ціну та зрештою знайти покупця.

«Якби ми робили це до коронавірусу, могли би спокійно дописати до суми ще один нулик. Пандемія суттєво знизила бюджети інвесторів», - каже Олійник.

У такий спосіб вийшли на чинного покупця. За словами команди, на перемовинах жодних проблем чи питань, пов'язаних з тим, що Logaster - з країни, що воює, не було.

Що це за стартап

Майбутні співзасновники Logaster Олександр Олійник та Євген Касінський у 2008 році мали бізнес з продажу обладнання для інтернет-провайдерів, також займалися дизайном сайтів на WordPress. У якийсь момент вони зіткнулися з ним, що для дизайну потрібно швидко створювати логотипи, так і з'явилась ідея запустити власний онлайн-конструктор лого для бізнесу Logaster.

Компанію запустили 2012 року, вже за пару років вона вийшла на прибутковість. В історії компанії були свої складності: зокрема, в якийсь момент через бан Google вона ледь не закрилась. Але бізнес розвивався гарними темпами:

за 2021-2022 рік компанія мала 32,5 млн відвідувачів, 1,35 млн реєстрацій;

за допомогою її сервісу клієнти створювали десятки мільйонів логотипів;

вона працювала на ринках України, США, Бразилії, Китаю, Мексики, Японії, Німеччини, Франції, Іспанії та інших країн.

Компанія була прибутковою майже всю історію свого існування. Але в якийсь момент через пандемію зарплати розробників в Україні почали рости, і компанія наблизилася до того моменту, коли зростання прибутку нівелюється зростанням витрат. Засновники вирішили продати бізнес.

«Це було непросте рішення, ми обдумували і обговорювали його півтора року. У нас не було сторонніх інвестицій або бізнесу, який би міг нас дотувати. Ринок рухався швидше, ніж ми: до цього моменту нам вдавалося «переекономлювати» конкурентів, але зі зростанням зарплат це уже було неможливо. Тож ми почали шукати покупця», - розповідає Олександр.

Угоду анонсували у вересні 2022 року, тоді ж попередили клієнтів про те, що потрібно перенести усі свої файли через відключення сайту. Закрили угоду на початку 2023 року.

Що стало з командою після угоди

Покупець не продовжив контракт зі співробітниками Logaster (до ZenBusiness перейшов тільки CTO). Але 86% команди знайшли нову роботу в перші 45 днів з моменту продажу, а на даний момент не працевлаштований лише один співробітник, який вирішив взяти паузу та відпочити.

«Ми серйозно підійшли до питання працевлаштування: радили працівників колегам з бізнес-клубу, давали персональні рекомендації, платили зарплати у період транзиту та виплатили бонус по закінченню роботи», - розповідає співзасновник компанії.

Які подальші плани

Частину коштів від продажу компанії співзасновники вклали в акції. А на інші гроші планують запускати бізнес-інкубатор, в його рамках - кілька нових бізнесів. Деталі про нові проекти команда обіцяє розповісти згодом.