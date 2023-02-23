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«Вимоги до системи не дотримані»: Windows 11 почала виводити на непідтримуваних ПК водяний знак із попередженням
09:53 23.02.2023 |
На момент виходу Windows 11 корпорація Microsoft встановила досить суворі вимоги для установки нової ОС. Багато комп'ютерів не відповідали їм через використання процесорів попередніх поколінь. Разом з тим, Microsoft дозволяла встановлювати Windows 11 на системи, що не підтримуються офіційно. Але, схоже, такому лояльному відношенню приходить кінець.
Після оновлення Windows 11 у січні 2023 року деякі користувачі повідомляють, що почали бачити на своїх робочих столах водяний знак, що попереджає їх про невідповідність системним вимогам. Microsoft на своїх ресурсах уточнила, що в правому нижньому кутку екрана з'явився новий водяний знак з написом «Вимоги до системи не дотримані», що направляє до меню налаштувань. Деякі користувачі повідомляють, що Microsoft пропонує повернутися до Windows 10.
Нагадаємо, офіційно Windows 11 не підтримує системи з процесорами, старішими за Intel 8-го покоління (Coffee Lake) та AMD на базі архітектур Zen+ або Zen 2. Основна причина полягає в тому, що Microsoft вимагає наявності модуля TPM 2.0 для запуску Windows 11 для забезпечення безпеки.
Ця вимога піддавалася критиці, хоча вона була не дуже суворою, і зацікавлені користувачі могли встановити Windows 11 на системи зі старими процесорами. Минулого року Microsoft проводила тестування повідомлень про невідповідність системним вимогам. І тепер, схоже, почався черговий етап цього тестування, за яким цілком може бути остаточне обмеження можливості запуску Windows 11 на непідтримуваних системах.
Що цікаво, деякі користувачі повідомляють про появу водяного знака про невідповідність системним вимогам для роботи Windows 11, хоча вони використовують нові комп'ютери з відповідними процесорами. У такому випадку рекомендується перевірити налаштування BIOS та переконатися, що функція TPM активна.
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