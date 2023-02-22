ChatGPT навчився керувати безпілотниками та роботами

Фахівці Microsoft навчили чат-бота керувати дронами та роботами, використовуючи текстові команди. Інженери визначили, які функції високорівневої бібліотеки ChatGPT може задіяти, і встановили кілька обмежень.

Якщо нейромережа не могла зрозуміти інструкції, вона ставила дослідникам уточнювальні запитання. Після отримання відповідей ChatGPT написав код для управління роботом і безпілотником.

Для демонстрації вмінь чат-бота дослідники попросили, щоб безпілотний літальний апарат зробив селфі. Для цього ChatGPT дав дрону команду підлетіти до дзеркала і сфотографувати себе. У другому експерименті чат-бот керував роботизованим маніпулятором, який із кольорових кубиків відтворив логотип компанії Microsoft.