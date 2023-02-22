Фінансові новини
- |
- 22.02.23
- |
- 19:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ChatGPT навчився керувати безпілотниками та роботами
16:48 22.02.2023 |
Фахівці Microsoft навчили чат-бота керувати дронами та роботами, використовуючи текстові команди. Інженери визначили, які функції високорівневої бібліотеки ChatGPT може задіяти, і встановили кілька обмежень.
Якщо нейромережа не могла зрозуміти інструкції, вона ставила дослідникам уточнювальні запитання. Після отримання відповідей ChatGPT написав код для управління роботом і безпілотником.
Для демонстрації вмінь чат-бота дослідники попросили, щоб безпілотний літальний апарат зробив селфі. Для цього ChatGPT дав дрону команду підлетіти до дзеркала і сфотографувати себе. У другому експерименті чат-бот керував роботизованим маніпулятором, який із кольорових кубиків відтворив логотип компанії Microsoft.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ВАС затвердив угоду про визнання винуватості депутата Трухіна, який пропонував поліцейським хабар за втечу з місця ДТП
ТОП-НОВИНИ
|«Україна ніколи не стане жертвою Росії». Що Байден сказав у Варшаві
|Резнікову після скандалу замінили заступників. Що відомо про генерала, посла і волонтера
|П'ять символічних годин. Як Байден Путіну пропаганду поламав і до чого тут Пекін
|ЄСПЛ ухвалив рішення, яке прискорить розгляд справи про повномасштабне вторгнення Росії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ChatGPT навчився керувати безпілотниками та роботами
|MOSS - китайський аналог ChatGPT, який назавжди відключився через кілька годин після запуску через різкий стрибок трафіку
|Ігри Xbox, що доступні на ПК, з’являться ще й у GeForce Now – Microsoft та NVIDIA уклали десятирічну угоду
|Toyota представила новий позашляховик Grand Highlander
|У Саудівській Аравії зводять гігантський кубоподібний хмарочос, який зможе вмістити 20 Емпайр-Стейт-Білдінг
|BMW представила оновлені кросовери X5 та X6
Бізнес
|ChatGPT тепер в Україні. Як це працює і що там пишуть українці?
|Microsoft надасть українським прокурорам безоплатний доступ до платформи Azure
|Іспанія першою в ЄС запровадила «менструальний лікарняний»
|Ілон Маск дозволив рекламу марихуани у Twitter
|Tesla змушена забезпечити електромобілям інших компаній доступ до станцій Supercharge, щоб отримати державні субсидії
|Смарт-годинник Huawei Watch Buds зі вбудованими навушниками представлений у Європі за ціною €499
|Новий чоловічий контрацептив. Вчені тестують засіб, що діє швидко і без шкоди здоров'ю