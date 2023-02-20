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АНАЛІТИКА

Microsoft надасть українським прокурорам безоплатний доступ до платформи Azure

09:41 20.02.2023 |

Новини IT

 

Компанія Microsoft надасть безоплатний доступ до своєї хмарної платформи Azure.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Про відповідне рішення домовилися під час зустрічі у Мюнхені Генеральний прокурор Андрій Костін та віцепрезидент Microsoft Бред Сміт.

За словами генпрокурора, Microsoft Azure дозволить покращити збір та аналіз доказів воєнних злочинів РФ. Він також додав, що встановлення повного ланцюга тих, хто стоїть за злочинами, неможливе без застосування методів OSINT - розвідка на основі відкритих даних.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Microsoft
 

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