Ілон Маск дозволив рекламу марихуани у Twitter

Компанія Twitter вирішила послабити рекламні правила, щоб дозволити просування канабісу в соціальній мережі. Але обмеження все ж є.

Twitter стала першою великою платформою, яка дозволила компаніям, що займаються канабісом, рекламувати свої продукти. Емі Денесон (Amy Deneson), співзасновниця Cannabis Media Council, заявила, що це новаторська можливість, яка дасть змогу рекламодавцям вийти на нові ринки та розширити аудиторію.

Для розміщення рекламних оголошень у Twitter компанії мусять відповідати кільком вимогами. Одним із ключових обмежень є те, що вони не можуть безпосередньо рекламувати продаж канабісу.

Рекламні оголошення не повинні відображатися користувачам віком до 21 року. Крім того, в рекламі доведеться обійтися без зображень вживання канабісу і відомостей про його користь для здоров'я.