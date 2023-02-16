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Смарт-годинник Huawei Watch Buds зі вбудованими навушниками представлений у Європі за ціною €499
10:29 16.02.2023 |
Компанія Huawei у грудні 2022 року презентувала в Китаї розумний годинник Watch Buds зі вбудованими навушниками. І ось, незвичайний гаджет дебютував у Європі.
Huawei Watch Buds оснащується активною матрицею на органічних світлодіодах. Діаметр екрана становить 1,43", а роздільна здатність - 466 x 466 точок. Модель отримала підтримку 80 спортивних режимів, а також має сенсори для відстеження пульсу та визначення рівня кисню в крові.
Корпус годинника має захист від пилу та бризок за стандартом IP54. Під капотом також є чип NFC і навігаційний приймач GPS. Підключення до смартфонів виконується за протоколом Bluetooth.
На жаль, про навушники інформації майже немає. За словами виробника, вони підключаються до смартфонів одразу після виймання. Корпус годинника виступає футляром, де навушники заряджаються. Маса кожного модуля становить 4 г. Примітно, що Huawei не ділить навушники на правий і лівий.
Вартість Huawei Watch Buds у Китаї склала €400. Купити годинник у Європі можна буде з 1 березня за ціною €499. На стадії попереднього замовлення (з 28 лютого) новинка доступна зі знижкою €60.
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