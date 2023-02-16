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Смарт-годинник Huawei Watch Buds зі вбудованими навушниками представлений у Європі за ціною €499

10:29 16.02.2023 |

Новини IT

Смарт-годинник Huawei Watch Buds зі вбудованими навушниками представлений у Європі за ціною €499

 

Компанія Huawei у грудні 2022 року презентувала в Китаї розумний годинник Watch Buds зі вбудованими навушниками. І ось, незвичайний гаджет дебютував у Європі.


Huawei Watch Buds оснащується активною матрицею на органічних світлодіодах. Діаметр екрана становить 1,43", а роздільна здатність - 466 x 466 точок. Модель отримала підтримку 80 спортивних режимів, а також має сенсори для відстеження пульсу та визначення рівня кисню в крові.

Смарт-годинник Huawei Watch Buds зі вбудованими навушниками представлений у Європі за ціною €499

 

Корпус годинника має захист від пилу та бризок за стандартом IP54. Під капотом також є чип NFC і навігаційний приймач GPS. Підключення до смартфонів виконується за протоколом Bluetooth.


На жаль, про навушники інформації майже немає. За словами виробника, вони підключаються до смартфонів одразу після виймання. Корпус годинника виступає футляром, де навушники заряджаються. Маса кожного модуля становить 4 г. Примітно, що Huawei не ділить навушники на правий і лівий.

Смарт-годинник Huawei Watch Buds зі вбудованими навушниками представлений у Європі за ціною €499
 

Вартість Huawei Watch Buds у Китаї склала €400. Купити годинник у Європі можна буде з 1 березня за ціною €499. На стадії попереднього замовлення (з 28 лютого) новинка доступна зі знижкою €60.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Huawei
 

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