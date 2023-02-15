Новий чоловічий контрацептив. Вчені тестують засіб, що діє швидко і без шкоди здоров'ю

Мішель Робертс, Кореспондентка BBC з питань здоров'я

Негормональні протизаплідні пігулки для чоловіків можуть стати реальністю, кажуть вчені, які знайшли спосіб на клітинному рівні зупиняти рух сперматозоїдів.

Тести на мишах показали, що цей спосіб тримає сперматозоїди у нерухомому стані принаймні кілька годин - цього достатньо, щоб вони не досягли яйцеклітини.

Ідея полягає в тому, що прийняти таблетку за годину до сексу і стежити, коли сплине час дії.

Як це працює?

На відміну від жіночих протизаплідних таблеток, цей контрацептив не містить гормонів.

Вчені кажуть, що це одна з переваг їхнього підходу - він не знижує рівень тестостерону і не викликає побічних ефектів у вигляді дефіциту чоловічих гормонів.

Мішенню для чоловічого контрацептива є розчинна аденілатциклаза (sAC) - білковий фермент, що забезпечує активацію зрілих сперматозоїдів. Експериментальна "чоловіча пігулка" блокує активність sAC.

У ранньому дослідженні на мишах, що фінансується Національним інститутом охорони здоров'я США, одноразова доза препарату під назвою TDI-11861 блокувала сперматозоїди до, під час та після спарювання.

Ефект тривав близько трьох годин. За добу після вживання препарату фертильність самців повністю відновлювалася.

Звіт про роботу дослідників опубліковано в журналі Nature Communications.

Мелані Бальбах з медичного коледжу Вейлл Корнелл у Нью-Йорку каже, що це - перспективний і простий у використанні засіб контрацепції "на вимогу".

Якщо він спрацює у людей, то чоловіки зможуть приймати його тільки тоді й так часто, як це буде потрібно.

Вчені, однак попереджають, що препарат не захистить від інфекцій, які передаються статевим шляхом. Для цього знадобляться презервативи.

Близько половини всіх вагітностей у світі виникають незаплановано. При цьому більшість засобів контрацепції призначені для використання жінками.

В арсеналі чоловіків є лише презервативи, які не завжди надійні і користуються ними не всі. А також хірургічна перев'язка сім'явивідних протоків - вазектомія, яка зазвичай призводить до довічного безпліддя.

Тому багато наукових груп розробляють і тестують різні підходи до ефективної й відновлювальної чоловічої контрацепції.

"Існує гостра потреба в ефективних оральних контрацептивах для чоловіків", - сказав Аллан Пейсі, професор андрології в Університеті Шеффілда.

Він додав, що за ці роки випробували безліч різних підходів, але жоден з них ще не вийшов на ринок.

"Якщо випробування на мишах повторять на людях з тим самим ефектом, то це цілком може стати тим підходом до чоловічої контрацепції, який ми шукали".