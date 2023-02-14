Штучний інтелект понад 17 годин керував винищувачем F-16 VISTA

Наприкінці грудня 2022 року компанія Lockheed Martin випробувала систему штучного інтелекту для управління винищувачем F-16. Але зараз з'явилися нові подробиці.

Для перевірки можливості управління літаком за допомогою штучного інтелекту компанія розробила навчально-тренувальний літак. Причому єдиний у своєму роді. Він називається F-16 VISTA X-62A. В основу покладено винищувач четвертого покоління F-16D Block 30 Peace Marble II, обладнаний авіонікою рівня Block 40.

Спочатку він позначався як NF-16D, але потім був перейменований на VISTA (Variable In-flight Simulation Test Aircraft). На початку літа 2021 року навчально-тренувальний літак було визнано Національним надбанням Сполучених Штатів.

VISTA побудований на відкритій системній архітектурі, і програмне забезпечення дає платформі можливість імітувати льотно-технічні характеристики інших літаків. Він дає змогу паралельно розробляти і проводити випробування передових систем штучного інтелекту і нових безпілотних літальних апаратів.

Останнє оновлення для VISTA принесло нову систему моделювання (VSS), розроблену компанією Casplan. Lockheed Martin створила новий алгоритм проходження моделі (MFA). Також апдейт додав систему автономного управління моделювання (SACS). Інтеграція MFA і SACS дає можливість використовувати навчальний літак для проведення експериментів з акцентом на безпілотну роботу і штучний інтелект. В основу системи SACS покладено Enterprise-wide Open Systems Architecture (E-OSA). Вона використовується в комп'ютері Enterprise Mission Computer version 2 (EMC2), який отримав назву Einstein Box.

Грудневий тест став першим випадком використання штучного інтелекту як пілота тактичного літака. Алгоритмам вдалося успішно керувати VISTA X-62A протягом більш ніж 17 годин.