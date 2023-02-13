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АНАЛІТИКА

Маск заявив, що супутники Starlink продовжують працювати в Україні у повному обсязі

22:07 13.02.2023 |

Новини IT

 

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що система супутникового зв'язку Starlink продовжує працювати в Україні на лінії фронту.

Таку заяву він зробив у відповідь на твіт астронавта НАСА Скотта Келлі, який звернувся до Маска з проханням відновити повну функціональність супутників Starlink в Україні, яка "захищається від геноцидного вторгнення. Ви можете допомогти".

На це Маск відповів таким чином: "Ви досить розумні, щоб не ковтати... пропагандистську нісенітницю. Starlink - це комунікаційна магістраль України, особливо на передовій, де майже всі інші інтернет-з'єднання були знищені", написав Маск у твіттері.

"Але ми не допустимо ескалації конфлікту, що може призвести до Третьої світової війни", - додав він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: SpaceX
 

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