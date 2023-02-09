OnePlus анонсував перший планшет, який називається просто Pad, та механічну клавіатуру — теж першу

Компанія OnePlus почала освоювати нові для себе категорії пристроїв. Вона анонсувала планшет OnePlus Pad та механічну клавіатуру OnePlus Keyboard 81 Pro.





Новий планшет OnePlus Pad оснащений 11,6-дюймовим LCD дисплеєм з роздільною здатністю 2000p та нетиповим співвідношенням сторін 7:5. Дисплей підтримує частоту оновлення 144 Гц та технологію Dolby Vision, а акустична система забезпечує підтримку Dolby Atmos. Новинка підтримує можливість використання стілусу. Пристрій містить процесор MediaTek Dimensity 9000 та до 12 ГБ оперативної пам'яті.

Батарея має місткість 9510 мАг та забезпечує до 14,5 годин автономної роботи в режимі відтворення відео. Завдяки підтримці швидкого заряджання потужністю 67 Вт повністю зарядити батарею можна за 80 хвилин. На задній панелі розташована велика камера, що нагадує модуль смартфона OnePlus 11, але її характеристики не повідомляються. Компанія заявляє, що планшет призначений для безперешкодного підключення до смартфонів OnePlus, наприклад, для передачі даних, щоб виключити необхідність у другій SIM-карті.

Планшет OnePlus Pad стане доступним для попереднього замовлення у квітні. Його ціна поки що не уточнюється. Додатково можна буде купити стилус OnePlus Stylo та клавіатуру Magnetic Keyboard.

Під час розробки клавіатури OnePlus Keyboard 81 Pro компанія співпрацювала з виробником механічних клавіатур Keychron. Новинка напрочуд схожа на модель Keychron Q1 Pro. Пристрій використовують 75-відсоткове компонування у стилі ноутбука з можливістю гарячої заміни перемикачів. У правому верхньому куті доступний невеликий програмований поворотний перемикач.





Є й деякі відмінності від побратима. Клавіатура OnePlus Keyboard 81 Pro включає набір клавішних ковпачків фірмового сірого та червоного кольорів OnePlus, а її поворотний перемикач прозорий. На верхньому краю клавіатури є підставка, що дозволяє регулювати висоту. У пристрої є перемикач між режимами USB та Bluetooth, RGB-підсвічування.

OnePlus не уточнює інформацію про час автономної роботи клавіатури. Але вона містить таку саму батарею, як і Keychron Q1 Pro. Так що можна розраховувати до 300 годин роботи з вимкненим підсвічуванням і до 100 годин з увімкненим підсвічуванням.

Клавіатура доступна з двома типами перемикачів: тактильними перемикачами Winter Bonfire та лінійними перемикачами Summer Breeze. Компанія стверджує, що вони є оригінальними конструкціями. Ковпачки клавіш подвійні з OEM-профілем. У версії Winter Bonfire вони виготовлені із міцного пластику PBT, а у випадку Summer Breeze використовуються ковпачки із «цілком нового матеріалу» під назвою Marble-mallow.

Клавіатура OnePlus Keyboard 81 Pro буде доступна для замовлення у квітні, ціну поки що не називають.