Alphabet втратила $100 мільярдів ринкової вартості через помилку свого ШІ-чатботу

Alphabet Inc, материнська компанія Google, втратила 100 млрд дол капіталізації після того, як її новий чат-бот Bard у рекламі надав неправильну відповідь, що вказало на недостатню протестованість.

Про це повідомляє Reuters, журналісти якого першими помітили помилку в рекламному ролику.

Акції Alphabet впали на 9% під час торгів з обсягами, проте під час післяторгів дещо відбили втрати. Торік акції компанії втратили 40% своєї вартості, але від початку цього року зросли на 15%, без врахування втрат у середу.

Помилка в рекламі Bard, чат-боту на основі штучного інтелекту, була виявлена безпосередньо перед презентацією компанії Google.

Alphabet розмістив у Twitter коротке GIF-відео з роботою Bard, пообіцявши, що чатбот допоможе спростити складні теми, але натомість сервіс надав неточну відповідь.

У рекламі Bard отримує питання: "Про які нові відкриття космічного телескопа Джеймса Вебба я можу розповісти своїй дев'ятирічній дитині?" Bard дає кілька відповідей, серед яких - про те, що за допомогою телескопа було зроблено найперші знімки планет за межами Сонячної системи Землі, або екзопланет. Однак перші знімки екзопланет були зроблені Дуже великим телескопом Європейської південної обсерваторії (VLT) у 2004 році, що підтверджено НАСА.

"Це підкреслює важливість суворого процесу тестування, який ми розпочинаємо цього тижня з нашою програмою Trusted Tester", - сказав представник Google. "Ми об'єднаємо зовнішні відгуки з нашим власним внутрішнім тестуванням, щоб переконатися, що відповіді Bard відповідають високим стандартам якості, безпеки і засновані на реальній інформації".