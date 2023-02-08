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АНАЛІТИКА

Bard — відповідь Google на чатбот ChatGPT. У його основі лежить нейрогенеративна модель LaMDA

14:03 07.02.2023 |

Новини IT

 

Автоматизована система генерації тексту від OpenAI ChatGPT привернула увагу громадськості завдяки своїй здатності створювати натуралістичну прозу. Але панувала ця система недовго. Компанія Google оголосила, що її проєкт чат-бота на основі ШІ, про який давно ходять чутки, насправді є реальним і перебуває в стадії реалізації. Він називається Bard. Докладніші відомості про нього компанія надасть вже найближчої середи під час проведення заходу Google Presents у Парижі.

Bard служитиме «експериментальним сервісом ШІ», повідомив у блозі генеральний директор Google Сундар Пічаї. Bard створено на основі існуючої платформи Google Language Model for Dialogue Applications (LaMDA), яку компанія розробляла останні два роки.

«Bard прагне об'єднати широту світових знань з могутністю, інтелектом і креативністю наших великих мовних моделей», - заявив Пічаї. «Він використовує інформацію з інтернету, щоб надавати натуральні та якісні відповіді».

Програма не буде відкрита для спільного доступу через інтернет, як ChatGPT. Google починає з запуску полегшеної версії LaMDA, яка має скромніші системні вимоги в порівнянні з її повноцінними побратимами. Доступ до неї отримає невелика обрана група довірених користувачів. Лише надалі можливе масштабування доступу.

«Ми об'єднаємо зовнішній зворотний зв'язок з нашим власним внутрішнім тестуванням, щоб переконатися, що відповіді Bard відповідають високій планці якості, безпеки та обґрунтованості реальної інформації», - повідомив Пічаї. «Ми раді цьому етапу тестування, який допоможе нам продовжувати вчитися та покращувати якість та швидкість Bard».

Спілкування з інтернет-користувачами - це лише черговий крок у масштабнішій програмі механізації штучного інтелекту Google. Пічаї зазначає, що в міру того, як пошукові запити користувачів стають все складнішими та деталізованішими, «ви побачите у Пошуку функції на основі ШІ, які перетворять складну інформацію та різні точки зору на зручні для сприйняття формати, щоб ви могли швидко зрозуміти загальну картину та дізнатися більше з інтернету». Він додав, що такі функції незабаром стануть доступними користувачам. Крім того, наступного місяця обраним розробникам буде запропоновано вивчити комерційний API, що працює поверх LaMDA - Generative Language API.

Пічаї не став ділитися подробицями про те, на що насправді буде здатний Bard на додаток до побудови текстів. Він додав, що «це стартовий майданчик для допитливості, який допомагає вам пояснити нові відкриття космічного телескопа Джеймса Вебба NASA 9-річній дитині».

За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Google
 

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