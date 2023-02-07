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АНАЛІТИКА

ChatGPT успішно пройшов співбесіду на посаду інженера в Google із зарплатнею $183 000

10:56 07.02.2023 |

Новини IT

 

Компанія Google провела випробування кількох чат-ботів на базі штучного інтелекту з метою можливої інтеграції в сайт пошукової системи. До їх числа увійшла гучна нейромережа ChatGPT.

Через ChatGPT прогнали список запитань для співбесіди на посаду програміста в Google. Як виявилося, нова нейромережа компанії OpenAI здатна претендувати на посаду із заробітною платою близько $183 000 на рік.

При цьому сам чат-бот зазначає, що він не зможе замінити людей. Нейромережа являє собою лише інструмент, який допомагає у вирішенні завдань. ChatGPT не вирізняється креативністю та критичним мисленням, якими володіють інженери-програмісти.
За матеріалами: gagadget.com
 

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