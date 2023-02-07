ChatGPT успішно пройшов співбесіду на посаду інженера в Google із зарплатнею $183 000

Компанія Google провела випробування кількох чат-ботів на базі штучного інтелекту з метою можливої інтеграції в сайт пошукової системи. До їх числа увійшла гучна нейромережа ChatGPT.

Через ChatGPT прогнали список запитань для співбесіди на посаду програміста в Google. Як виявилося, нова нейромережа компанії OpenAI здатна претендувати на посаду із заробітною платою близько $183 000 на рік.

При цьому сам чат-бот зазначає, що він не зможе замінити людей. Нейромережа являє собою лише інструмент, який допомагає у вирішенні завдань. ChatGPT не вирізняється креативністю та критичним мисленням, якими володіють інженери-програмісти.