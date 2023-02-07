Фінансові новини
- |
- 07.02.23
- |
- 11:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ChatGPT успішно пройшов співбесіду на посаду інженера в Google із зарплатнею $183 000
10:56 07.02.2023 |
Компанія Google провела випробування кількох чат-ботів на базі штучного інтелекту з метою можливої інтеграції в сайт пошукової системи. До їх числа увійшла гучна нейромережа ChatGPT.
Через ChatGPT прогнали список запитань для співбесіди на посаду програміста в Google. Як виявилося, нова нейромережа компанії OpenAI здатна претендувати на посаду із заробітною платою близько $183 000 на рік.
При цьому сам чат-бот зазначає, що він не зможе замінити людей. Нейромережа являє собою лише інструмент, який допомагає у вирішенні завдань. ChatGPT не вирізняється креативністю та критичним мисленням, якими володіють інженери-програмісти.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Є всі підстави та аргументи. ПЦУ скоріш за все теж перейде на новий календар
|Заміна для Резнікова. Чому Банкова неправильно рятує Міноборони
|Бюро економічної безпеки можуть ліквідувати, – Арахамія
|Коломойський заявив у суді про продаж росіянам акцій «Криворізького залізорудного комбінату» за $930 мільйонів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ChatGPT успішно пройшов співбесіду на посаду інженера в Google із зарплатнею $183 000
|Хакери з КНДР вкрали рекордну кількість криптовалюти та секретних даних, - ООН
|Літак «Мрія» відродиться в новій версії гри Microsoft Flight Simulator
|Криптохакери торік вкрали рекордні $3,8 мільярди, у лідерах – групи з КНДР
|Під ударом Китай. США та Японія обмежать експорт обладнання для випуску мікрочіпів
|IDC: Світові поставки смартфонів впали на 18,3%, це найнижчий показник з 2013 року
Бізнес
|Samsung презентувала новий гнучкий дисплей Flex In & Out, який може складатися в обидва боки
|Працівники Amazon страйкують. Компанія обмежує час на туалет
|Amazon обігнав Apple. Рейтинг найдорожчих брендів у світі
|Джастін Бібер продав права на свої пісні за $200 млн
|Американці купили український сервіс для геймерів за $100 мільйонів, – ЗМІ
|Середня зарплата українських тестувальників за останні пів року не змінилася і становить $2000
|Amazon планує інвестувати 35 мільярдів доларів в розвиток хмарних сервісів