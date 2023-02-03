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Літак «Мрія» відродиться в новій версії гри Microsoft Flight Simulator
21:59 02.02.2023 |
Під час спроби захопити аеродром «Гостомель» російські загарбники знищили легендарний літак Ан-225 «Мрія» - найбільший та найпотужніший у світі транспортник. І поки в Україні шукають можливості відновити легенду, розробники Microsoft Flight Simulator вирішили створити в грі віртуальну версію славетного українського велетня.
Стало відомо, що наступним літаком в серії Famous Flyer у грі Microsoft Flight Simulator стане саме Ан-225 «Мрія». Його планується додати в гру на річницю знищення - 27 лютого. Щоб пілотувати легендарний велетень, необхідно буде придбати DLC вартістю $20. Як очікується, частина грошей з продажу віртуального літака піде на відновлення справжньої «Мрії».
Початково Ан-225 «Мрія» буде доступний лише користувачам версії Microsoft Flight Simulator для ПК. Користувачам консолей Xbox Series S/X доведеться зачекати до виходу оновлення гри Sim Update 12, яке заплановано на березень 2023 року.
Додамо, літак Ан-225 «Мрія» наразі доступний у грі через мод, створений ентузіастами. Нова версія буде офіційною, а тому може бути більш реалістичною.
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