IDC: Світові поставки смартфонів впали на 18,3%, це найнижчий показник з 2013 року

Аналітична компанія IDC опублікувала результати постачання смартфонів у четвертому кварталі 2022 року та за весь минулий рік загалом. І вони невтішні.

Отже, за підсумками четвертого кварталу світові поставки смартфонів впали на 18,3%, і це найбільше зниження за один квартал. Загалом за цей час було відвантажено 300,3 мільйона гаджетів.

"Ми ніколи не бачили, щоб поставки у святковий квартал були нижчими, ніж у попередньому кварталі. Однак ослаблення попиту та високі запаси змусили постачальників різко скоротити постачання", - зазначила Набіла Попал (Nabila Popal), директорка з досліджень групи IDC Worldwide Tracker.

В останньому кварталі 2022 року Apple знову стала лідером ринку з 72,3 мільйонами відвантажень і часткою ринку 24,1%. На другому місці розташувалася Samsung (58,2 млн), частка ринку якої склала 19,4%. Третє місце посіла Xiaomi (33,2 млн). Китайська компанія зіткнулася з найбільшим падінням відвантажень - на 26,3% у порівнянні зі значеннями четвертого кварталу 2021 року.

Якщо говорити загалом за 2022 рік, світові поставки смартфонів скоротилися на 11,3% і склали 1,21 мільярда.

У річному рейтингу Samsung є лідером із 260,9 мільйонами одиниць і часткою ринку 21,6%. Apple була другою з 226,4 млн та 18,8% ринку, тоді як Xiaomi забезпечила 153,1 млн відвантажень і зайняла 12,7% ринку.



