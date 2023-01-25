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АНАЛІТИКА

Американці купили український сервіс для геймерів за $100 мільйонів, – ЗМІ Джерело: https://biz.censor.net/n3395656

16:50 25.01.2023 |

Новини IT

Американці купили український сервіс для геймерів за $100 мільйонів, – ЗМІ Джерело: https://biz.censor.net/n3395656

 

Американська геймдев-студія Mythical Games25 придбала орієнтований на геймерів український маркетплейс цифрових активів DMarket.

Сума угоди офіційно не розкривається, за даними галузевого видання AIN.UA, компанію оцінили у $70-$100 млн.

"Наразі ми не називаємо суму угоди, але можу сказати, що задоволені умовами, які отримали. Додам, що останній наш раунд у 2020 році був з оцінкою компанії $28 млн. У 2022 році оцінка була відповідною до тієї, яку зазвичай очікують інвестори для наступного раунду компанії з позитивною динамікою", - прокоментував співзасновник DMarket Влад Панченко.

У результаті угоди київський офіс DMarket стане частиною підрозділу Mythical East, а співзасновники української компанії Влад Панченко та Тамара Сланова доєднаються до керівництва Mythical і працюватимуть над технологіями маркетплейсів для геймінгу.

DMarket був заснований 2017 році Владом Панченком, Олександром Кохановським та Тамарою Слановою. Це блокчейн-маркетплейс для продажу скінів для геймерів.

За оцінкою редакції AIN.UA річний дохід DMarket в 2022 склав від $3,2 млн до $3,7 млн.

Завдяки придбанню DMarket американська студія Mythical Games оголосила про запуск ігрового маркетплейсу Mythical Marketplace 2.0.

Marketplace 2.0 забезпечує можливість p2p-транзакцій та можливостей для геймерів брати участь у ігровій економіці.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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