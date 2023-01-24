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АНАЛІТИКА

Amazon планує інвестувати 35 мільярдів доларів в розвиток хмарних сервісів

13:45 23.01.2023 |

Новини IT

 

Підрозділ хмарних сервісів Amazon планує інвестувати ще 35 млрд доларів до 2040 року в розширення центрів обробки даних у Вірджинії.

Про це повідомляє Reuters.

"Amazon Web Services (AWS) заявила, що нові інвестиції сприяють створенню 1 тис робочих місць. Губернатор-республіканець Гленн Янгкін заявив, що AWS створить кілька кампусів центрів обробки даних по всій Вірджинії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у 2021 році AWS заявила, що за попередні 9 років вона інвестувала 35 млрд доларів у центри обробки даних, розташовані на півночі Вірджинії, і має 3,5 тис штатних працівників у своїх центрах обробки даних у штаті.

Додається, що у 2018 році після тривалого конкурсу компанія Amazon оголосила, що північна Вірджинія стане домівкою для її другої штаб-квартири, відомої як "HQ2", в якій згодом працюватимуть понад 25 000 співробітників. Станом на квітень Amazon заявив, що кількість співробітників, призначених для цього місця, становила близько 5 000.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Amazon
 

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