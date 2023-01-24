Фінансові новини
- |
- 24.01.23
- |
- 03:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Amazon планує інвестувати 35 мільярдів доларів в розвиток хмарних сервісів
13:45 23.01.2023 |
Підрозділ хмарних сервісів Amazon планує інвестувати ще 35 млрд доларів до 2040 року в розширення центрів обробки даних у Вірджинії.
Про це повідомляє Reuters.
"Amazon Web Services (AWS) заявила, що нові інвестиції сприяють створенню 1 тис робочих місць. Губернатор-республіканець Гленн Янгкін заявив, що AWS створить кілька кампусів центрів обробки даних по всій Вірджинії", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у 2021 році AWS заявила, що за попередні 9 років вона інвестувала 35 млрд доларів у центри обробки даних, розташовані на півночі Вірджинії, і має 3,5 тис штатних працівників у своїх центрах обробки даних у штаті.
Додається, що у 2018 році після тривалого конкурсу компанія Amazon оголосила, що північна Вірджинія стане домівкою для її другої штаб-квартири, відомої як "HQ2", в якій згодом працюватимуть понад 25 000 співробітників. Станом на квітень Amazon заявив, що кількість співробітників, призначених для цього місця, становила близько 5 000.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Суд відмовився арештувати колишнього голову «Нафтогазу» Коболєва
|ЄС схвалив 500 млн євро військової допомоги для України і 45 млн для тренувальної місії - ЗМІ
|Скандал в міноборони з харчуванням. Резніков роз'яснив про яйця по 17 грн за штуку
|Заступник голови фракції «Слуга народу» Халімон придбав розкішний маєток у центрі Києва
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Amazon планує інвестувати 35 мільярдів доларів в розвиток хмарних сервісів
|Після приходу Маска близько 80% співробітників покинули Twitter – CNBC
|Більше двох чарок - не наливати: Канада кардинально змінює рекомендації щодо алкоголю
|Tesla заробляє на одному автомобілі більше, ніж конкуренти – Reuters
|Sony і Honda представили електричний седан Afeela
|Естонія запускає власний застосунок на базі «Дії»
Бізнес
|Щоденний дохід Twitter впав на 40%, 500 найбільших рекламодавців пішли
|Suzuki представила новий концепт eVX
|Mazda представила кросовер MX-30 e-Skyactiv R-EV з роторним двигуном
|AliExpress дозволить європейським покупцям оплачувати товари після доставлення
|Більше половини багатств на планеті належить 81 мільярдеру - Oxfam
|Найбільший виробник предметів розкоші LVMH вперше досяг капіталізації в 400 мільярдів євро
|Маск постане перед судом за повідомлення про плани зробити Tesla непублічною компанією