Фінансові новини
- |
- 24.01.23
- |
- 03:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Після приходу Маска близько 80% співробітників покинули Twitter – CNBC
11:25 23.01.2023 |
З приходом Ілона Макса штат Twitter скоротився приблизно до 1300 співробітників, з яких менше ніж 550 інженерів, що працюють на повну ставку.
Про це повідомляє CNBC.
Згідно з внутрішніми документами компанії, з якими ознайомився CNBC, до приходу Маска в компанії працювало близько 7,5 тис осіб. Наразі їх кількість скоротилась до 1,3 тис, з яких ще 75 перебувають у відпустці.
Також близько 1,4 тис відсторонених співробітників Twitter, які все ще отримують зарплату, але більше не будуть виконувати свої колишні обов'язки в соціальній мережі.
За словами інженера, який звільнився з компанії, втрата працівників і скорочення штату ускладнить надійну підтримку сервісу та створення нових функцій. Він пояснив, що кодова база компанії є величезною, і вимагає знання різних платформ і мов програмування для підтримки різних частин Twitter - наприклад, рекламних сервісів та основної хроніки.
Маск також залучав в Twitter близько 130 осіб з інших своїх бізнесів, включаючи Tesla, SpaceX і The Boring Company.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Суд відмовився арештувати колишнього голову «Нафтогазу» Коболєва
|ЄС схвалив 500 млн євро військової допомоги для України і 45 млн для тренувальної місії - ЗМІ
|Скандал в міноборони з харчуванням. Резніков роз'яснив про яйця по 17 грн за штуку
|Заступник голови фракції «Слуга народу» Халімон придбав розкішний маєток у центрі Києва
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Amazon планує інвестувати 35 мільярдів доларів в розвиток хмарних сервісів
|Після приходу Маска близько 80% співробітників покинули Twitter – CNBC
|Більше двох чарок - не наливати: Канада кардинально змінює рекомендації щодо алкоголю
|Tesla заробляє на одному автомобілі більше, ніж конкуренти – Reuters
|Sony і Honda представили електричний седан Afeela
|Естонія запускає власний застосунок на базі «Дії»
Бізнес
|Щоденний дохід Twitter впав на 40%, 500 найбільших рекламодавців пішли
|Suzuki представила новий концепт eVX
|Mazda представила кросовер MX-30 e-Skyactiv R-EV з роторним двигуном
|AliExpress дозволить європейським покупцям оплачувати товари після доставлення
|Більше половини багатств на планеті належить 81 мільярдеру - Oxfam
|Найбільший виробник предметів розкоші LVMH вперше досяг капіталізації в 400 мільярдів євро
|Маск постане перед судом за повідомлення про плани зробити Tesla непублічною компанією