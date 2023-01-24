Після приходу Маска близько 80% співробітників покинули Twitter – CNBC

З приходом Ілона Макса штат Twitter скоротився приблизно до 1300 співробітників, з яких менше ніж 550 інженерів, що працюють на повну ставку.

Про це повідомляє CNBC.

Згідно з внутрішніми документами компанії, з якими ознайомився CNBC, до приходу Маска в компанії працювало близько 7,5 тис осіб. Наразі їх кількість скоротилась до 1,3 тис, з яких ще 75 перебувають у відпустці.

Також близько 1,4 тис відсторонених співробітників Twitter, які все ще отримують зарплату, але більше не будуть виконувати свої колишні обов'язки в соціальній мережі.

За словами інженера, який звільнився з компанії, втрата працівників і скорочення штату ускладнить надійну підтримку сервісу та створення нових функцій. Він пояснив, що кодова база компанії є величезною, і вимагає знання різних платформ і мов програмування для підтримки різних частин Twitter - наприклад, рекламних сервісів та основної хроніки.

Маск також залучав в Twitter близько 130 осіб з інших своїх бізнесів, включаючи Tesla, SpaceX і The Boring Company.