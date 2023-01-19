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АНАЛІТИКА

Щоденний дохід Twitter впав на 40%, 500 найбільших рекламодавців пішли

23:04 18.01.2023 |

Новини IT

 

Понад 500 рекламодавців Twitter призупинили витрати на сайт мікроблогів з моменту поглинання компанії Ілоном Маском минулого року.

Про це повідомило в середу The Information з посиланням на людину, знайому з рекламним бізнесом компанії.

Денна виручка соцмережі 17 січня була на 40% нижчою, ніж у той самий день рік тому, йдеться у повідомленні.

Про падіння доходів компанії вперше повідомив технологічний бюлетень Platformer у вівторок.

Twitter не відразу відповів на запит Reuters прокоментувати обидва повідомлення ЗМІ.

Після того, як Маск очолив Twitter у жовтні минулого року, корпоративні рекламодавці втекли у відповідь на те, що мільярдер звільнив тисячі співробітників і поспішив запровадити платну функцію верифікації, яка призвела до того, що шахраї видавали себе за компанії у Twitter.

Нещодавно соціальна мережа скасувала заборону на політичну рекламу, запроваджену у 2019 році, і заявила, що пом'якшить рекламну політику щодо "причинно-наслідкових оголошень" у Сполучених Штатах і узгодить свою рекламну політику з телебаченням та іншими ЗМІ.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Twitter
 

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