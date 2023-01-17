AliExpress дозволить європейським покупцям оплачувати товари після доставлення

Китайський ритейлер Alibaba Group Holding Ltd. дозволить покупцям у Європі оплачувати покупки з AliExpress після отримання товарів і ще й частинами, повідомляє The Wall Street Journal.

Таким чином компанія намагається збільшити глобальні продажі, оскільки зростання продажів у Китаї сповільнюється.

Фінтех-компанія Splitit Payments Ltd. починає співпрацювати з Alipay Ant Group Co., щоб клієнтам AliExpress стала доступна опція відстрочки платежу. Послуга спочатку буде розгорнута в Німеччині, Іспанії й Франції та може поширитися на інші міжнародні ринки, заявили в компанії.

Функція Pay After Delivery ("Оплата після доставлення") дозволяє оплачувати товари частинами за допомогою кредитних карток.

Кількість замовлень, розміщених через AliExpress, знизилася в трьох останніх фінансових квартальних звітах Alibaba. У компанії заявили, що попит знизився через ослаблення євро стосовно долара США, зміни в податкових правилах Європейського Союзу та збої в ланцюзі постачання і логістиці, спричинені російською агресією в Україні.