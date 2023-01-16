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Український Headway потрапив до рейтингу найвпливовіших компаній цифрового навчання
09:46 16.01.2023 |
IT-компанія Headway, яка спеціалізується на створенні EdTech-продуктів, потрапила до списку GSV 150 - рейтингу, який відзначає найвпливовіші компанії світу у сфері цифрового навчання.
Про це повідомляє GSV.
Headway - це глобальний EdTech стартап з українським корінням, заснований у 2019 році. В команді Headway працює понад 160 людей. Зараз компанія має офіси в Лондоні, Києві, Нікосії та Варшаві.
Флагманським продуктом компанії є додаток Headway, який забезпечує веселе та легке зростання через подачу користувачам ключових ідеї та інсайти зі світових бестселерів.
Рейтингу GSV 150, куди потрапив Headway, формували з понад 4000 інших компаній. Головними критеріями відбору були: масштаб доходу, зростання доходу, охоплення користувачів, географічна диверсифікація та профіль маржі.
Згідно з оцінкою GSV, 150 компаній охоплюють близько 3 млрд людей і генерують приблизно 25 млрд доларів доходу.
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