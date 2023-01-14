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Microsoft представила нову підписку Microsoft 365 Basic - зі 100 ГБ OneDrive та іншими функціями
22:24 13.01.2023 |
Microsoft представила новий рівень для своїх підписок Microsoft 365 - Microsoft 365 Basic. За $1.99 ви отримаєте 100 ГБ сховища в OneDrive з деякими додатковими функціями, які знаходяться між безплатним варіантом і персональною передплатою $6,99/місяць.
Підписка буде доступна у всьому світі починаючи з 30-го січня і та запропонує користувачам 100 ГБ хмарного сховища OneDrive з вебінтерфейсом Outlook без реклами та з розширеними функціями безпеки (такі як перевірка посилань та вкладень на віруси). Наявні клієнти OneDrive зі 100 ГБ пам'яті будуть автоматично оновлені до Microsoft 365 Basic за тією ж місячною ціною $1,99.
"Пізніше цього року ми також матимемо багато речей із розширеною безпекою OneDrive, які також будуть доступні, включаючи персональне сховище, захищені паролем зі спливаючим терміном дії посиланнями, виявлення та відновлення програм-вимагачів, а також масове відновлення файлів, - розповідає Гарет Ойстрик (Gareth Oystryk), директор із маркетингу продуктів Microsoft 365, в інтерв'ю видання The Verge"
Окрім вищеописаних функцій підписка також матиме доступ до технічної підтримки Microsoft через телефон чи через чат для програм Microsoft 365 та Windows 11.
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