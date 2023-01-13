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АНАЛІТИКА

Безпілотники зможуть літати вічно - китайські вчені протестували дрон із лазерним живленням

09:36 13.01.2023 |

Новини IT

 

Дослідники Північно-Західного політехнічного університету в Китаї випробували безпілотний літальний апарат, який отримує живлення від лазерної установки. Це дозволяє йому літати вічно.

Технологія відкриває нові можливості перед службами екстреного реагування. Певна річ, така розробка має зацікавити військових. Самі ж дослідники вважають, що їхню технологію застосовуватимуть для контролю за рухом транспорту, патрулювання і в сільському господарстві, а в майбутньому вона дасть змогу підвісити штучний Місяць. Але це поки що тільки мрії.

Китайські фахівці розробили розумну систему візуального спостереження за безпілотним літальним апаратом, що перебуває в повітрі. Вона працює у будь-який час доби незалежно від погодних умов.

Система стеження задіює промінь лазера, який передає сигнали управління БПЛА. Випробування проходили в приміщенні та на вулиці. Розробники проводили тести в денний час і вночі. Їм вдалося довести, що алгоритм завжди точно визначав безпілотний літальний апарат та підвищував його стійкість.

За словами китайських фахівців, дрон, який отримує живлення від лазера, може підійматися на "висоту хмарочоса". Однак вони вирішили не розкривати точну відстань, на якій проводилися тести системи.
За матеріалами: gagadget.com
 

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