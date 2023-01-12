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iQOO Z6 став найпотужнішим у світі недорогим смартфоном за версією AnTuTu - у топ-3 є Honor і Xiaomi
17:26 12.01.2023 |
Перше місце посідає iQOO Z6 з результатом 600 109 балів. Це єдина модель у топ-10, яка набрала понад 600 000 пунктів. Друге місце посів Honor 80, а третє - Xiaomi CIVI 2. Трійка працює на чипах Snapdragon 778G+, Snapdragon 782G і Snapdragon 7 Gen 1 відповідно.
За крок від топ-3 зупинився OPPO Reno 8 Pro, який теж отримав Snapdragon 7 Gen 1. П'ятірку замикає iQOO Z5 на Snapdragon 778G.
Другу половину рейтингу відкрив Honor 70, слідом за яким розмістився OPPO Reno 9. Трійка найгірших моделей виглядають наступним чином: Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Honor 60 і Huawei nova 9 Pro.
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