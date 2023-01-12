Фінансові новини
- |
- 12.01.23
- |
- 21:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
iQOO Neo 7 SE - найпотужніший смартфон середнього рівня за версією AnTuTu
17:04 12.01.2023 |
Розробники AnTuTu опублікували десятку найпотужніших смартфонів, які обладнані чипами середнього рівня. У рейтингу тотально домінують процесори компанії MediaTek.
У топ-10 не потрапило жодного смартфона на базі мобільного чипа Qualcomm. Ба більше, 9 з 10 моделей працюють під управлінням Dimensity 8100 або Dimensity 8100-MAX. А от лідером став єдиний телефон з Dimensity 8200. Це iQOO Neo 7 SE, який набрав 865 294 бали.
Менше за 10 000 пунктів йому поступився OPPO Reno 9 Pro 5G з Dimensity 8100-MAX. Далі йде пара смартфонів OnePlus Ace з тим самим процесором, а п'ятірку замикає OPPO Reno 8 Pro+, який теж обладнаний чипом Dimensity 8100-MAX.
Другу п'ятірку відкриває realme GT Neo 3. Він зміг на кілька тисяч балів випередити Redmi Note 11T Pro. Замикають десятку vivo S15 Pro, Redmi K50 і Redmi Note 11T Pro+. Зауважимо, що в другій половині рейтингу всі смартфони оснащені чипом Dimensity 8100, а позначка 800 000 балів не скорилася тільки Redmi K50 і Redmi Note 11T Pro+.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Телеканал «Рада» заплатить 120 мільйонів за виробництво телемарафону фірмі, пов'язаній з Тимошенком
ТОП-НОВИНИ
|З'їзд суддів України обрав усіх 8 членів ВРП за своєю квотою
|Рада суддів обрала ще двох членів ВРП
|4 замість 41. Навіщо Зеленський припинив громадянство Медведчука, Деркача та ще двох нардепів-зрадників
|До Вищої ради правосуддя обрали п'ятьох нових членів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запустив пільгове кредитування безперебійної роботи українського бізнесу
У РУБРИЦІ
|iQOO Z6 став найпотужнішим у світі недорогим смартфоном за версією AnTuTu - у топ-3 є Honor і Xiaomi
|iQOO Neo 7 SE - найпотужніший смартфон середнього рівня за версією AnTuTu
|Dell має намір відмовитися від вироблених у Китаї чіпів до 2024р.
|Vall-E - нова модель ШІ Microsoft, яка імітує будь-який людський голос на основі всього 3-секундного оригіналу
|Peugeot продемонструвала концепт Inception
|157 Тбіт/с: Orange та Huawei встановили світовий рекорд передачі даних через оптоволокно
Бізнес
|Razer Edge: консоль для хмарного геймінгу з AMOLED-екраном на 144 Гц, чипом Snapdragon G3X Gen 1 та ОС Android 12L за $400
|США запустили у космос апарат для збору і передачі сонячної енергії на Землю
|Засновник Alibaba Джек Ма відмовиться від контролю над фінтех-гігантом Ant Group
|Google анонсувала оновлення для Maps: застосунок тепер може працювати на Wear OS годиннику з LTE без прив'язки до смартфона
|HTC анонсувала гарнітуру змішаної реальності Vive XR Elite вартістю $1099
|Німецький бренд BMW показав концепт i Vision Dee з мінімалістичним дизайном ззовні та гігантським дисплеєм всередині
|Forbes представив п'ятірку мільярдерів із найбільшими втратами за минулий рік