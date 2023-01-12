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АНАЛІТИКА

iQOO Neo 7 SE - найпотужніший смартфон середнього рівня за версією AnTuTu

17:04 12.01.2023 |

Новини IT

 

Розробники AnTuTu опублікували десятку найпотужніших смартфонів, які обладнані чипами середнього рівня. У рейтингу тотально домінують процесори компанії MediaTek.

У топ-10 не потрапило жодного смартфона на базі мобільного чипа Qualcomm. Ба більше, 9 з 10 моделей працюють під управлінням Dimensity 8100 або Dimensity 8100-MAX. А от лідером став єдиний телефон з Dimensity 8200. Це iQOO Neo 7 SE, який набрав 865 294 бали.

Менше за 10 000 пунктів йому поступився OPPO Reno 9 Pro 5G з Dimensity 8100-MAX. Далі йде пара смартфонів OnePlus Ace з тим самим процесором, а п'ятірку замикає OPPO Reno 8 Pro+, який теж обладнаний чипом Dimensity 8100-MAX.

iQOO Neo 7 SE - найпотужніший смартфон середнього рівня за версією AnTuTu

 

Другу п'ятірку відкриває realme GT Neo 3. Він зміг на кілька тисяч балів випередити Redmi Note 11T Pro. Замикають десятку vivo S15 Pro, Redmi K50 і Redmi Note 11T Pro+. Зауважимо, що в другій половині рейтингу всі смартфони оснащені чипом Dimensity 8100, а позначка 800 000 балів не скорилася тільки Redmi K50 і Redmi Note 11T Pro+.
За матеріалами: gagadget.com
 

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