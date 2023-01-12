iQOO Neo 7 SE - найпотужніший смартфон середнього рівня за версією AnTuTu

Розробники AnTuTu опублікували десятку найпотужніших смартфонів, які обладнані чипами середнього рівня. У рейтингу тотально домінують процесори компанії MediaTek.

У топ-10 не потрапило жодного смартфона на базі мобільного чипа Qualcomm. Ба більше, 9 з 10 моделей працюють під управлінням Dimensity 8100 або Dimensity 8100-MAX. А от лідером став єдиний телефон з Dimensity 8200. Це iQOO Neo 7 SE, який набрав 865 294 бали.

Менше за 10 000 пунктів йому поступився OPPO Reno 9 Pro 5G з Dimensity 8100-MAX. Далі йде пара смартфонів OnePlus Ace з тим самим процесором, а п'ятірку замикає OPPO Reno 8 Pro+, який теж обладнаний чипом Dimensity 8100-MAX.

Другу п'ятірку відкриває realme GT Neo 3. Він зміг на кілька тисяч балів випередити Redmi Note 11T Pro. Замикають десятку vivo S15 Pro, Redmi K50 і Redmi Note 11T Pro+. Зауважимо, що в другій половині рейтингу всі смартфони оснащені чипом Dimensity 8100, а позначка 800 000 балів не скорилася тільки Redmi K50 і Redmi Note 11T Pro+.