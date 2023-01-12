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АНАЛІТИКА

Dell має намір відмовитися від вироблених у Китаї чіпів до 2024р.

11:16 12.01.2023 |

Новини IT

 

Американський виробник комп'ютерної техніки Dell Technologies має намір відмовитися від використання чіпів, вироблених у КНР, до 2024 року, пише газета Financial Times.

Компанія також повідомила постачальників про необхідність суттєво скоротити у їх продуктах наявність інших компонентів, зроблених у Китаї.

Dell прагне диверсифікувати ланцюжки поставок на тлі напруженості, що зберігається у відносинах Вашингтона і Пекіна, зазначає FT.

Раніше видання Nikkei Asia повідомляло з посиланням на джерела, що Dell ще наприкінці минулого року повідомила постачальників про плани "значного зниження" частки чіпів, зроблених у КНР, у тому числі на китайських підприємствах зарубіжних компаній. За даними джерел, виробник розраховує, що до 2024 року використовуватиме у своїх продуктах напівпровідникові компоненти, виготовлені виключно за межами КНР.

"Якщо постачальники не вживуть заходів з урахуванням планів Dell, вони можуть втратити замовлення від компанії", - сказав один із співрозмовників Nikkei.

Американська компанія просить постачальників компонентів та партнерів, які займаються збиранням продукції, підготувати виробничі потужності за межами КНР, наприклад, у В'єтнамі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Китай
 

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