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АНАЛІТИКА

157 Тбіт/с: Orange та Huawei встановили світовий рекорд передачі даних через оптоволокно

09:44 11.01.2023 |

Новини IT

 

Huawei спільно з телекомунікаційною компанією Orange успішно провели випробування передачі даних зі швидкістю 157 Тбіт/с. Тим самим було встановлено новий світовий рекорд. Для досягнення такого дивовижного показника компанії використовували оптоволокно завдовжки 120 км у мережі Orange на південному заході Франції.

У червні 2022 року Huawei вже випустила перше в галузі надширокосмугове рішення Super C+Super L, здатне забезпечити спектр 12 ТГц по оптоволокну з використанням C- та L-діапазонів. У цьому ж випробуванні загальну смугу пропускання було збільшено до 18 ТГц завдяки використанню власних технологій Huawei для S-діапазону. Для забезпечення загальної пропускної здатності 157 Тбіт/c всього було застосовано 240 довжин хвиль з використанням удосконаленого алгоритму Huawei групової модуляції високого порядку.

Як очікується, нова технологія дозволить використовувати вже розгорнуті оптоволоконні системи та одночасно нарощувати пропускну спроможність, уникаючи витрат на розгортання нових мереж.

За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Huawei
 

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