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АНАЛІТИКА

Microsoft припиняє підтримку операційної системи Windows 8.1

13:46 09.01.2023 |

Новини IT

 

Корпорація Microsoft із 10 січня припиняє підтримку операційної системи Windows 8.1.

Про це повідомляється у блозі компанії.

"Нагадаємо, що 10 січня 2023 р. підтримка Windows 8.1 закінчиться, після чого технічна допомога та оновлення програмного забезпечення більше не надаватимуться.

Якщо у вас є пристрої Windows 8.1, рекомендується оновити їх до більш актуального, підтримуваного випуску Windows. Якщо пристрої не відповідають технічним вимогам для запуску поточного випуску Windows, рекомендується замінити пристрій на пристрій, який підтримує Windows 11", - заявили в компанії.

Microsoft не пропонуватиме програму розширеного оновлення безпеки (ESU) для Windows 8.1.

Продовження використання Windows 8.1 після 10 січня 2023 року може збільшити схильність організації до ризиків безпеки або вплинути на її здатність виконувати зобов'язання за відповідністю, додали в компанії.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Microsoft
 

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