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Razer Edge: консоль для хмарного геймінгу з AMOLED-екраном на 144 Гц, чипом Snapdragon G3X Gen 1 та ОС Android 12L за $400
12:16 09.01.2023 |
Компанія Razer показала на виставці CES 2023 у Лас-Вегасі консоль для хмарного геймінгу - Razer Edge.
Пристрій являє собою планшет зі знімними контролерами Razer Kishi V2 Pro. Гаджет отримав 6.8-дюймовий дисплей з AMOLED-матрицею, роздільною здатністю 2400×1080 пікселів і частотою розгортки 144 Гц. Працює консоль під управлінням процесора Qualcomm Snapdragon G3X Gen 1 з активним охолодженням. Чип спеціально розробили для ігрових пристроїв.
Razer Edge поставляється з 8 ГБ ОЗП LPDDR5 і накопичувачем на 128 ГБ UFS 3.1. За бажання вбудовану пам'ять можна розширити картою microSD до 2 ТБ. У новинку також встановили 5-мегапіксельну фронтальну камеру з можливістю записувати відео в 1080p при 60fps і стереодинаміки з мікрофонами та підтримкою THX Spatial Audio. Поставляється приставка з операційною системою Android 12L. Пристрій підтримує магазин застосунків Google Play Store, а також ігрові хмарні сервіси Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce Now, Steam Link та інші.
Razer Edge почнуть продавати у США 26 січня. Новинка вийде на ринок у двох версіях: з підтримкою Wi-Fi за $399 і підтримкою 5G за $599.
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