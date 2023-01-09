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США запустили у космос апарат для збору і передачі сонячної енергії на Землю
11:56 09.01.2023 |
У вівторок, 3 січня, компанія SpaceX запустила ракету Falcon 9 з місією Transporter-6. Завдяки цьому у космос вивели рекордні 114 супутників серед яких один з установкою з Калтеху - демонстратором для збору і передачі сонячної енергії на Землю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNET.
Цього місяця завдяки великій філантропічній пожертві, зробленій ще у 2013 році, вчені Каліфорнійського технологічного інституту роблять перші попередні кроки до майбутнього космічної сонячної енергії. Space Solar Power Demonstrator (SSPD), прототип вагою 50 кілограмів, призначений для тестування ключових технологій за допомогою трьох експериментів.
Що таке Space Solar Power Demonstrator
Пристрій призначений для перевірки роботи низки ключових елементів майбутніх орбітальних сонячних електростанцій.
Апарат містить три ключові елементи для випробування технологій:
* блок розгортання масиву панелей на орбіті (DOLCE),
* набір із 22 різних типів фотоелементів для оцінювання ефективності кожного (ALBA),
* модуль для передачі мікрохвильової енергії на Землю (MAPLE).
Перші експерименти з демонстратором почнуться вже через кілька тижнів після запуску. Одні з них будуть проведені швидко, проте для інших треба тижні й місяці збору даних.
На відео показано як влаштований Space Solar Power Demonstrator
Навіщо він потрібен
Коли-небудь із SSPD може розвинутися технологія промислового виробництва масивів сонячних панелей, що розгортаються у космосі, де немає перешкод сонячним променям у вигляді атмосфери та хмар, а також повністю відсутні ночі. Сонячну енергію на орбіті можна виробляти безперервно, передаючи на Землю чисту енергію, що особливо стане в пригоді для тих куточків Землі, де чисту енергетику розвинути не можна через природні або економічні причини.
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