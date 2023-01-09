Засновник Alibaba Джек Ма відмовиться від контролю над фінтех-гігантом Ant Group

Засновник і голова ради директорів конгломерату Alibaba Group Джек Ма відмовиться від контролю над китайським фінтех-гігантом Ant Group (дочірня компанія Alibaba).

Про це пише Reuters із посиланням на заяву компанії.

Фінтех-компанія анонсувала відповідні зміни у складі акціонерів і розподілі голосуючих прав.

Зараз у раді директорів компанії половину становлять незалежні директори (четверо), але компанія планує збільшити їхню кількість до п'яти, у результаті вони отримають у раді більшість.

В Ant Group заявили, що зміни потрібні для подальшої оптимізації корпоративного управління та "узгодження інтересів акціонерів під час голосування з їхніми економічними інтересами".

Головний результат - зміна порядку реалізації прав голосу основних акціонерів Ant Group: від Джека Ма - до 10 осіб, які реалізують свої права самостійно, включно із засновником компанії, представником керівництва та співробітниками.

"Тепер жоден акціонер не зможе визначати рішення загальних зборів Ant Group і призначати більшість членів ради директорів, а отже, і контролювати Ant Group", - пояснила компанія. Там додали, що зміни не зачіпають економічних інтересів акціонерів і не вплинуть на фінансові результати її роботи.

Reuters нагадує, що зміни у корпоративному управлінні Ant Group розпочались після того, як дебют компанії на фондовій бержі був зірваний два роки тому.

"IPO Ant на 37 мільярдів доларів, яке було б найбільшим у світі, було скасовано в останню хвилину в листопаді 2020 року - через кілька днів після того, як Ма публічно розкритикував регуляторів у своєму виступі: це призвело до вимушеної реструктуризації фірми та спекуляцій, що китайському мільярдеру доведеться поступитися контролем.

Хоча деякі аналітики заявили, що відмова від контролю може розчистити шлях компанії до відродження свого IPO, зміни, оголошені групою в суботу, однак, швидше за все, призведуть до подальшої затримки через правила лістингу", - пояснює агентство.

Внутрішній ринок А-акцій Китаю вимагає, щоб компанії чекали три роки після зміни контролю, щоб пройти процедуру лістингу. На шанхайському ринку STAR, подібному до Nasdaq, цей термін становить два роки, а в Гонконзі - один рік.

Ма раніше володів більш ніж 50% прав голосу в Ant, але зміни означатимуть, що його частка впаде до 6,2%, згідно з розрахунками Reuters.

Ма володіє лише 10% акцій Ant, дочірньої компанії гіганта електронної комерції Alibaba Group Holding, але здійснює контроль над компанією через пов'язані структури.

Інвесткомпанія Ма Hangzhou Yunbo мала контроль над двома іншими організаціями, які володіють сукупною часткою 50,5% акцій Ant.

Поступка контролю з боку Ма відбувається в той час, коли Ant наближається до завершення своєї дворічної реструктуризації, обумовленої регуляторними нормами, і китайська влада готова накласти на фірму штраф у розмірі понад 1 мільярд доларів, писало Reuters в листопаді.

"Очікуваний штраф є частиною широкомасштабного і безпрецедентного наступу Пекіна на технологічних титанів країни за останні два роки, що призвело до зниження їх вартості на сотні мільярдів доларів і скорочення доходів і прибутків.

Але в останні місяці китайська влада пом'якшила свій тон щодо технологічних репресій на тлі зусиль, спрямованих на підтримку економіки, яка сильно постраждала від пандемії COVID-19", - додає агентство.

"Оскільки китайська економіка знаходиться в дуже гарячковому стані, уряд прагне продемонструвати свою прихильність до зростання, а технологічний і приватний сектори є ключовими для цього, як ми знаємо", - сказав голова інвестиційної консалтингової компанії BDA China Дункан Кларк.

"Принаймні, китайські інвестори можуть тепер мати певний графік виходу після тривалого періоду невизначеності", - сказав Кларк, який також є автором книги про Alibaba і Ma.

Ant управляє популярним в Китаї мобільним платіжним додатком Alipay, найбільшим в світі, який налічує понад 1 мільярд користувачів.

Ant, чий бізнес також охоплює споживче кредитування та страхові продукти, заявив, що Ма і дев'ять інших його основних акціонерів погодилися більше не діяти спільно при здійсненні права голосу, і будуть голосувати тільки незалежно.

У квітні 2021 року агентство Reuters писало, що Ant вивчає варіанти для Ма, одного з найуспішніших і найвпливовіших бізнесменів Китаю, продати свою частку в Ant і відмовитися від контролю.

У липні минулого року газета The Wall Street Journal повідомила з посиланням на неназвані джерела, що Ма може поступитися контролем, передавши частину своїх прав голосу посадовим особам Ant, в тому числі генеральному директору Еріку Цзину.

"Відхід Джека Ма з Ant, компанії, яку він заснував, показує рішучість китайської влади зменшити вплив великих приватних інвесторів. Ця тенденція продовжить ерозію найбільш продуктивних частин китайської економіки.

Незважаючи на офіційні коментарі, Ant представляла невеликий ризик для фінансової системи і була ефективною в організації кредитування малого бізнесу, одного з головних рушіїв економічного зростання", - заявив керуючий директор Orient Capital Research у Гонконгу Ендрю Колльєр.

Тим часом Джека Ма, який зник з очей громадськості після того, як у жовтні 2020 року розкритикував китайський уряд і фінансових регуляторів, помітили у столиці Таїланду Бангкоку, пише Reuters із посиланням на місцеві ЗМІ.

Ма помітили на фото в Instagram володаря зірки "Мішлен", шеф-кухаря Супіньї Джунсуті, який 6 січня підписав спільне з мільярдером фото: "Для нас велика честь вітати вас та вашу родину у ресторані Jay Fai".

Деякі місцеві ЗМІ також повідомили, що Ма був у ресторані разом із головою правління найбільшої агропромислової групи Таїланду Charoen Pokphand Group Супакітом Чеараванонтом.

Місцеві видання також написали, що Ма відвідав боксерський матч на стадіоні в Бангкоку, де він позував для фото з чемпіоном Таїланду з боксу Сомбатом Банчамеком.