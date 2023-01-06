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АНАЛІТИКА

Google анонсувала оновлення для Maps: застосунок тепер може працювати на Wear OS годиннику з LTE без прив'язки до смартфона

19:01 06.01.2023 |

Новини IT

 

Компанія Google анонсувала чергове оновлення Wear OS-додатку Google Maps.

Програма отримала підтримку покрокової навігації. Крім цього, Google Maps тепер може працювати без прив'язки годинника до смартфона, але для цього треба, щоб ваш смарт-годинник був підключений до інтернету. Тобто нововведення буде доступне лише на пристроях з LTE. Наприклад, на смарт-годинниках Pixel Watch, Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 4 Classic, Galaxy Watch 5 і Galaxy Watch 5 Pro.

Нову версію Google Maps випустять найближчими днями. Перевірити наявність оновлення можна в магазині Play Store.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Google
 

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