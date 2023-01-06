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HTC анонсувала гарнітуру змішаної реальності Vive XR Elite вартістю $1099
17:42 06.01.2023 |
Компанія HTC на виставці споживчої електроніки CES 2023 відзначилася анонсом нової гарнітури змішаної реальності. Вона називається Vive XR Elite.
Новинка стане конкурентом для Meta Quest. Вона обладнана двома дисплеями з підтримкою частоти кадрів 90 Гц і роздільною здатністю 1920 x 1920 пікселів. Кут зору - 110 градусів. Гарнітура отримала чотири камери для відстеження руху рук, однак на ринок вийдуть два контролери як альтернатива.
За даними HTC, на повному заряді Vive XR Elite може працювати протягом 2 годин. При цьому гарнітура отримала підтримку "гарячої" заміни батарей. На це відводиться до 10 хвилин. Саме стільки пристрою дає змогу працювати резервна батарея в разі відсутності основного акумулятора. Для підзарядки передбачено роз'єм USB-C.
Vive XR Elite оснащується 12 ГБ оперативної пам'яті та має 128 ГБ вбудованого простору. Апаратним центром виступає мобільний процесор Qualcomm Snapdragon XR2. Цей самий чип встановлено в Meta Quest 2. Гарнітура компанії Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) з'явилася ще 2021 року.
Користувач може замінити ремінець на дужки, як у простих окулярів. У такому режимі маса пристрою знижується з 625 г до 240 г. До речі, Meta Quest 2 Pro важить 722 г. Крім того, Vive XR Elite без ремінця можна підключити до розетки.
Вартість HTC Vive XR Elite склала $1099. Продажі почнуться наступного місяця. Для порівняння, гарнітура Meta Quest 2 коштує $399. Комплект поставки включає два акумулятори та два контролери рухів, а також набір ігор і додатків.
Попередні замовлення вже відкриті на офіційному сайті Vive. На виставці Mobile World Congress 2023 компанія HTC анонсує корпоративний варіант гарнітури. До речі, Vive Focus 3 і Vive Pro 2 залишаться в продажу.
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