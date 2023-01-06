ASUS представив перші у світі ноутбуки з 3D-екранами OLED, для яких не потрібні окуляри

Тайванський виробник ASUS представив на CES 2023 одразу два ноутбуки, в яких використовуються 3D-дисплеї OLED. При цьому для роботи з ними користувачеві не будуть потрібні спеціальні 3D-окуляри.





Технологія виведення 3D-зображення називається Spatial Vision. Вона застосовує лентикулярні лінзи та відстежує рух зіниць для рендерингу картинок. Причому рендеринг виконується окремо для кожного ока. Виробник заявляє, що бачити тривимірне зображення на ноутбуці можуть одночасно відразу дві людини.





Журналісти The Verge відзначили існування різниці в якості між контентом сторонніх розробників і тим, що був створений спеціально для демонстрації технології Spatial Vision на CES 2023. Для всіх охочих є можливість перемикання в режим 2D.

Що стосується самих ноутбуків, для початку зазначимо, що вони називаються ASUS ProArt Studiobook 16 3D OLED і ASUS Vivobook Pro 16X 3D OLED. Обидва обладнані екранами формату 3,2K з частотою оновлення кадрів 120 Гц та діагоналлю 16".





Модель ProArt Studiobook 16 3D OLED отримала процесор Intel Core i9-13980HX із відеокартами GeForce RTX 40, до 64 ГБ оперативної памʼяті, SSD на 8 ТБ у топовій модифікації та підтримку Thunderbolt 4. У другому кварталі компанія ASUS представить конфігурацію з професійною відеокартою NVIDIA RTX.

У Vivobook Pro 16X 3D OLED теж може бути встановлено 64 ГБ оперативної пам'яті, а максимальна місткість SSD становить 2 ТБ. Апаратна платформа представлена все тим же Intel Core i9-13980HX, тоді як за графіку відповідає GeForce RTX 40.