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LG Breeze: ергономічні бездротові навушники для сну
11:29 05.01.2023 |
Зазвичай бездротові навушники використовуються для розмов і прослуховування музики під час тренувань, прогулянок, роботи та відпочинку. А от LG представила навушники Breeze, які призначені для сну.
Модель розроблена компанією SleepWave і випущена LG в рамках CIC (Company in Company), щоб допомогти розвитку нових підприємств і відкриттю нових ринків. Виробник каже, що Breeze - це інтелектуальне рішення для сну.
Насамперед навушники ергономічні: кожен важить по 6 г, не заважає під час сну і зручний навіть за тривалого використання. Навушники поставляються в чохлі з ультрафіолетовим випромінюванням, яке вбиває мікроби та допомагає підтримувати пристрій у чистоті.
Breeze допомагає користувачам заснути за допомогою близько 80 вбудованих звуків. Це не звичайна музика, а колискові, звуки природи, а також звуки, налаштовані на мозкові хвилі. У звуці, синхронізованому з мозковими хвилями, різні частоти чути в лівій і правій півкулях, створюючи мозкові хвилі, які сприяють сну.
Крім того, заявлена синхронізація з YouTube, тобто, мабуть, можна ввімкнути на ніч улюблені треки або відео.
Навушники також визначають фази сну, точно визначають пробудження, аналізують пози та перевертання вночі, після чого в застосунку користувач отримає рекомендації, як поліпшити свій сон.
Повноцінна презентація LG Breeze відбудеться на виставці CES 2023, яка стартує 5 січня в Лас-Вегасі. Мабуть, тоді ми дізнаємося інформацію про вартість і доступність пристрою.
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