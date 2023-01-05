LG Breeze: ергономічні бездротові навушники для сну

Зазвичай бездротові навушники використовуються для розмов і прослуховування музики під час тренувань, прогулянок, роботи та відпочинку. А от LG представила навушники Breeze, які призначені для сну.

Модель розроблена компанією SleepWave і випущена LG в рамках CIC (Company in Company), щоб допомогти розвитку нових підприємств і відкриттю нових ринків. Виробник каже, що Breeze - це інтелектуальне рішення для сну.

Насамперед навушники ергономічні: кожен важить по 6 г, не заважає під час сну і зручний навіть за тривалого використання. Навушники поставляються в чохлі з ультрафіолетовим випромінюванням, яке вбиває мікроби та допомагає підтримувати пристрій у чистоті.

Breeze допомагає користувачам заснути за допомогою близько 80 вбудованих звуків. Це не звичайна музика, а колискові, звуки природи, а також звуки, налаштовані на мозкові хвилі. У звуці, синхронізованому з мозковими хвилями, різні частоти чути в лівій і правій півкулях, створюючи мозкові хвилі, які сприяють сну.

Крім того, заявлена синхронізація з YouTube, тобто, мабуть, можна ввімкнути на ніч улюблені треки або відео.

Навушники також визначають фази сну, точно визначають пробудження, аналізують пози та перевертання вночі, після чого в застосунку користувач отримає рекомендації, як поліпшити свій сон.

Повноцінна презентація LG Breeze відбудеться на виставці CES 2023, яка стартує 5 січня в Лас-Вегасі. Мабуть, тоді ми дізнаємося інформацію про вартість і доступність пристрою.