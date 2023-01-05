Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

LG Breeze: ергономічні бездротові навушники для сну

11:29 05.01.2023 |

Новини IT

 

Зазвичай бездротові навушники використовуються для розмов і прослуховування музики під час тренувань, прогулянок, роботи та відпочинку. А от LG представила навушники Breeze, які призначені для сну.

Модель розроблена компанією SleepWave і випущена LG в рамках CIC (Company in Company), щоб допомогти розвитку нових підприємств і відкриттю нових ринків. Виробник каже, що Breeze - це інтелектуальне рішення для сну.

Насамперед навушники ергономічні: кожен важить по 6 г, не заважає під час сну і зручний навіть за тривалого використання. Навушники поставляються в чохлі з ультрафіолетовим випромінюванням, яке вбиває мікроби та допомагає підтримувати пристрій у чистоті.

 

Breeze допомагає користувачам заснути за допомогою близько 80 вбудованих звуків. Це не звичайна музика, а колискові, звуки природи, а також звуки, налаштовані на мозкові хвилі. У звуці, синхронізованому з мозковими хвилями, різні частоти чути в лівій і правій півкулях, створюючи мозкові хвилі, які сприяють сну.

Крім того, заявлена синхронізація з YouTube, тобто, мабуть, можна ввімкнути на ніч улюблені треки або відео.

 

Навушники також визначають фази сну, точно визначають пробудження, аналізують пози та перевертання вночі, після чого в застосунку користувач отримає рекомендації, як поліпшити свій сон.

Повноцінна презентація LG Breeze відбудеться на виставці CES 2023, яка стартує 5 січня в Лас-Вегасі. Мабуть, тоді ми дізнаємося інформацію про вартість і доступність пристрою.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: LG
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,7901
  0,2523
 0,65

Курс обміну валют на сьогодні, 10:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,9061  0,01 0,02 40,7911  0,05 0,11
EUR 41,6289  0,15 0,37 42,7864  0,10 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес