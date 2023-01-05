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iQOO 11 Pro і Redmi K60 Pro - найпотужніші у світі смартфони за версією AnTuTu
18:10 04.01.2023 |
Смартфони на чипі Snapdragon 8 Gen 2 очікувано почали домінувати в рейтингу продуктивності AnTuTu. Автори бенчмарка опублікували топ-10 найпотужніших моделей за підсумками грудня.
iQOO 11 Pro і Redmi K60 Pro - єдині моделі, які змогли набрати понад 1,3 млн балів. Їхній результат склав 1 311 221 та 1 309 159 балів відповідно. Трійку замкнув vivo X90 Pro+ із 1 299 346 очками в активі.
За крок від топ-3 опинився iQOO 11. Він зміг обійти дует Xiaomi 13 Pro і Xiaomi 13. Усі шість смартфонів обладнані процесором Snapdragon 8 Gen 2. Сьома модель розташувалася на восьмій позиції, пропустивши вперед vivo X90 Pro з Dimensity 9200.
Замикають десятку vivo X90 і OnePlus Ace Pro. До слова, друга модель обладнана процесором минулого покоління Snapdragon 8+ Gen 1. Також примітно те, що всі смартфони в топ-10 змогли набрати понад 1 млн пунктів.
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