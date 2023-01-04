Фінансові новини
- |
- 04.01.23
- |
- 13:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
SpaceX залучила $750 мільйонів за оцінки у $137 мільярдів
09:17 04.01.2023 |
Компанія SpaceX Ілона Маска, яка займається виробництвом ракет багаторазового використання та супутниковим інтернетом, залучила $750 млн у рамках нового раунду фінансування, згідно з яким компанія оцінюється в $137 млрд.
Про це повідомляє CNBC.
Минулого місяця SpaceX дозволила інсайдерам продавати акцію за ціною $77, що призвело б до оцінки компанії близько $140 млрд. Компанія залучила понад $2 млрд у 2022 році, включно з раундом у $250 млн у липні, і була оцінена в $127 млрд під час раунду акцій у травні.
Відповідно до електронного листа, надісланого потенційним інвесторам SpaceX, Andreessen Horowitz (також відомий як a16z), ймовірно, очолить новий раунд фінансування. Серед перших інвесторів SpaceX були Founders Fund, Sequoia, Gigafund та багато інших.
A16z також брав участь у викупі Ілоном Маском соцмережі Twitter за $44 млрд, який завершився наприкінці жовтня 2022 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Шмигаль називає впровадження обов'язкового пенсійного накопичення одним із пріоритетів на 2023 рік
ТОП-НОВИНИ
|За 2022 державний бюджет виконано з дефіцитом 911,1 млрд гривень, у грудні дефіцит склав 99 млрд гривень
|Саміт Україна - ЄС відбудеться у Києві 3 лютого - розмова Зеленського з фон дер Ляєн
|Сім півкроків «слуг народу». Чи приймуть Україну до Євросоюзу 2023 року
|«Путін — сатана». У яку пастку загнав Онуфрія Конституційний суд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Відтепер ФОПи можуть отримати в Ощадбанку кредит без застави в рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%»
У РУБРИЦІ
|Intel представив мобільні процесори Raptor Lake з 24-ядерним Core i9-13980HX на чолі
|Intel представив 16 нових настільних процесорів Raptor Lake вартістю $109-549
|SpaceX залучила $750 мільйонів за оцінки у $137 мільярдів
|Український супутник запустили на орбіту Землі на Falcon 9
|Toyota представила дизайн нового C-HR
|Warframe отримала офіційну українську локалізацію
Бізнес
|Amazon запустив сервіс доставки товарів за допомогою дронів у двох штатах США
|MSI анонсувала перший у світі ігровий ноутбук із дисплеєм Mini LED 4K з частотою кадрів 144 Гц
|TikTok тепер заборонено використовувати на робочих телефонах в усьому Конгресі США
|Volkswagen анонсував новий електрокросовер із запасом 700 км
|Обсяг операцій з NFT на Ethereum сягнув понад $23 млрд у 2022 році
|Маск повідомив про активацію майже 100 терміналів Starlink в Ірані