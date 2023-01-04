SpaceX залучила $750 мільйонів за оцінки у $137 мільярдів

Компанія SpaceX Ілона Маска, яка займається виробництвом ракет багаторазового використання та супутниковим інтернетом, залучила $750 млн у рамках нового раунду фінансування, згідно з яким компанія оцінюється в $137 млрд.

Про це повідомляє CNBC.

Минулого місяця SpaceX дозволила інсайдерам продавати акцію за ціною $77, що призвело б до оцінки компанії близько $140 млрд. Компанія залучила понад $2 млрд у 2022 році, включно з раундом у $250 млн у липні, і була оцінена в $127 млрд під час раунду акцій у травні.

Відповідно до електронного листа, надісланого потенційним інвесторам SpaceX, Andreessen Horowitz (також відомий як a16z), ймовірно, очолить новий раунд фінансування. Серед перших інвесторів SpaceX були Founders Fund, Sequoia, Gigafund та багато інших.

A16z також брав участь у викупі Ілоном Маском соцмережі Twitter за $44 млрд, який завершився наприкінці жовтня 2022 року.