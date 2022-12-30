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Нові функції Windows 11 у 2023 році: планшетний режим, повноекранні віджети, покращений пошук та багато іншого
12:19 30.12.2022 |
У 2022 році Microsoft представила два важливих функціональних оновлення для Windows 11. Перше з них, під номером 22H2 було випущено у вересні, друге, так званий moment 1, з'явилося через місяць. Microsoft мало коментує власну політику оновлень, найменування їхніх версій та терміни виходу дещо дезорієнтують. Ресурс Windows Central спробував прояснити ситуацію та дати короткий огляд майбутніх функціональних оновлень, запланованих на 2023 рік.
Наступний випуск функцій для Windows 11 має з'явитися у лютому чи березні 2023 року. Вже відомо, які можливості надасть moment 2. Крім того, деякі з раніше передбачуваних функцій цього оновлення вже доступні у стабільній версії операційної системи. Попередньо, в moment 2 очікуються:
* Зручна панель завдань у режимі планшета
* Оновлення системного трею
* Додаткові параметри панелі пошуку
* Рекомендації з енергоспоживання у налаштуваннях
* Пошук у диспетчері завдань
* Повноекранні віджети
* Візуальні ефекти у швидких налаштуваннях
* Поліпшення голосового правління
Нову панель завдань у режимі планшета створено за мотивами інтерфейсу Windows 10X. Коли Windows виявляє сенсорний екран, панель завдань згортатиметься, щоб надати користувачеві додатковий простір для запущених програм. Буде додано жести керування панеллю, її елементи будуть краще адаптовані до сенсорного введення.
Механізм роботи з переповненням системного трею було переписаний з нуля з використанням сучасного коду. Він більше відповідатиме інтерфейсу Windows 11, а кнопку переповнення можна буде вимкнути, якщо вона не потрібна.
Крім перерахованого, перше у 2023 році оновлення функцій принесе безліч змін для деяких діалогових вікон. Попередні збірки Windows 11 вже містять нові елементи для вибору дати/часу, перейменування комп'ютера, скидання налаштувань, брандмауера Windows та повернення до інтерфейсу попередньої збірки.
Що стосується оновлення moment 3, користувачі можуть очікувати його приблизно у середині року. Реліз, швидше за все, вийде у травні чи червні. Про його функції відомо мало - імовірно, Microsoft продовжить покращувати пошук Windows та покращуватиме роботу пристроїв з двома екранами. Можлива заміна стандартних програм «Пошти» та «Календаря» новим клієнтом Outlook.
Останній відомий апдейт, moment 4, повинен вийти у вересні або жовтні 2024 року, імовірно, він також може називатися Windows 11 23H2. На відміну від Windows 11 22H2 та її великого списку нових функцій, Windows 11 23H2 буде випуском із меншшим набором оновлень.
Отже, у 2023 році очікуються:
* Windows 11 22H2 moment 2 у лютому або травні 2023 р.
* Windows 11 22H2 moment 3 у травні або червні 2023 р.
* Windows 11 23H2 або moment 4 у вересні або жовтні 2023 р
Попередня інформація не є офіційною, вона базується на безлічі витоків та здогадів, інформація може сильно змінитися протягом року. Також попередньо відомо й про інші цікаві функції поява яких очікується, але не є прив'язаною до конкретних оновлень. Новий графік оновлень означає, що користувачі отримуватимуть нові функції та помітні зміни регулярно, кожні кілька місяців протягом року. Це велика зміна у ритмі порівняно з попередніми випусками Windows, де нові функції з'являлися один або два рази на рік.
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