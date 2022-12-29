Amazon запустив сервіс доставки товарів за допомогою дронів у двох штатах США

Американський гігант цифрової комерції почав доставляти товари за допомогою безпілотних літальних апаратів. Сервіс Amazon Prime Air доступний у двох американських штатах.

Мешканці міст Коледж-Стейшн (Техас) і Локфорд (Каліфорнія) тепер можуть скористатися послугами безпілотної доставки. Дрони компанії Amazon здатні транспортувати вантаж вагою до 2,3 кг. Компанія зазначає, що під цей критерій підходять 85% посилок. Доставка займає не більше 1 години.

Між отриманням дозволу на запуск безпілотної доставки та реалізацією минуло лише кілька місяців. У серпні 2022 року Федеральне управління цивільної авіації (FAA) схвалило комерційне використання дронів для доставки товарів.

Для того, щоб скористатися новою послугою, потрібно для початку зареєструватися в Amazon Prime Air. Під час оформлення замовлення тепер з'являється доставка товару за допомогою безпілотного літального апарату. Після підтвердження клієнт отримає додаткову інформацію для відстеження посилки. Безпілотник доставить товар до заднього двору будинку. Він спуститься, скине посилку і полетить.

Amazon використовує безпілотний літальний апарат MK27-2. Він являє собою гексакоптер із шістьма пропелерами, який вирізняється низьким рівнем шуму. За доставкою спостерігатиме оператор.