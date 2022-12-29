Фінансові новини
- |
- 29.12.22
- |
- 19:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Amazon запустив сервіс доставки товарів за допомогою дронів у двох штатах США
18:04 29.12.2022 |
Американський гігант цифрової комерції почав доставляти товари за допомогою безпілотних літальних апаратів. Сервіс Amazon Prime Air доступний у двох американських штатах.
Мешканці міст Коледж-Стейшн (Техас) і Локфорд (Каліфорнія) тепер можуть скористатися послугами безпілотної доставки. Дрони компанії Amazon здатні транспортувати вантаж вагою до 2,3 кг. Компанія зазначає, що під цей критерій підходять 85% посилок. Доставка займає не більше 1 години.
Між отриманням дозволу на запуск безпілотної доставки та реалізацією минуло лише кілька місяців. У серпні 2022 року Федеральне управління цивільної авіації (FAA) схвалило комерційне використання дронів для доставки товарів.
Для того, щоб скористатися новою послугою, потрібно для початку зареєструватися в Amazon Prime Air. Під час оформлення замовлення тепер з'являється доставка товару за допомогою безпілотного літального апарату. Після підтвердження клієнт отримає додаткову інформацію для відстеження посилки. Безпілотник доставить товар до заднього двору будинку. Він спуститься, скине посилку і полетить.
Amazon використовує безпілотний літальний апарат MK27-2. Він являє собою гексакоптер із шістьма пропелерами, який вирізняється низьким рівнем шуму. За доставкою спостерігатиме оператор.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Ціна блекауту, держава в економіці, бронювання працівників та страхування ризиків війни. Інтерв'ю з міністеркою економіки Юлією Свириденко
|Україна потребує не благодійної допомоги, а інвестицій у те, щоб вистояти і продовжити розвиток, – голова Нацбанку
|Мінфін проти податкової реформи зі зниженням ставок: Матиме негативні наслідки
|Кабмін припинив діяльність Фонду соцстрахування та приєднав його до ПФУ - Шмигаль
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Amazon запустив сервіс доставки товарів за допомогою дронів у двох штатах США
|MSI анонсувала перший у світі ігровий ноутбук із дисплеєм Mini LED 4K з частотою кадрів 144 Гц
|TikTok тепер заборонено використовувати на робочих телефонах в усьому Конгресі США
|Volkswagen анонсував новий електрокросовер із запасом 700 км
|Обсяг операцій з NFT на Ethereum сягнув понад $23 млрд у 2022 році
|Маск повідомив про активацію майже 100 терміналів Starlink в Ірані
Бізнес
|Nubia представила ігрові смартфони Red Magic 8 Pro з чипами Snapdragon 8 Gen 2, підекранними фронтальними камерами, зарядкою до 165 Вт
|Сенат США ухвалив законопроєкт про ліквідацію космічного сміття на орбіті
|Чи може доброта завадити успіху
|Apple не дозволила адаптувати свої телефони під російські мережі зв'язку
|Вчені виявили два нові мінерали у метеориті, який впав у Сомалі
|В Україні нарахували 309 000 ІТ-фахівців
|Tesla призупинила виробництво на своєму заводі в Шанхаї