Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Amazon запустив сервіс доставки товарів за допомогою дронів у двох штатах США

18:04 29.12.2022 |

Новини IT

 

Американський гігант цифрової комерції почав доставляти товари за допомогою безпілотних літальних апаратів. Сервіс Amazon Prime Air доступний у двох американських штатах.

Мешканці міст Коледж-Стейшн (Техас) і Локфорд (Каліфорнія) тепер можуть скористатися послугами безпілотної доставки. Дрони компанії Amazon здатні транспортувати вантаж вагою до 2,3 кг. Компанія зазначає, що під цей критерій підходять 85% посилок. Доставка займає не більше 1 години.

 

Між отриманням дозволу на запуск безпілотної доставки та реалізацією минуло лише кілька місяців. У серпні 2022 року Федеральне управління цивільної авіації (FAA) схвалило комерційне використання дронів для доставки товарів.

Для того, щоб скористатися новою послугою, потрібно для початку зареєструватися в Amazon Prime Air. Під час оформлення замовлення тепер з'являється доставка товару за допомогою безпілотного літального апарату. Після підтвердження клієнт отримає додаткову інформацію для відстеження посилки. Безпілотник доставить товар до заднього двору будинку. Він спуститься, скине посилку і полетить.

Amazon використовує безпілотний літальний апарат MK27-2. Він являє собою гексакоптер із шістьма пропелерами, який вирізняється низьким рівнем шуму. За доставкою спостерігатиме оператор.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Amazon
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,9510
  0,0073
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8133  0,02 0,06 40,6410  0,03 0,08
EUR 41,4833  0,10 0,24 42,7060  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес