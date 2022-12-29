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MSI анонсувала перший у світі ігровий ноутбук із дисплеєм Mini LED 4K з частотою кадрів 144 Гц
10:49 29.12.2022 |
Тайванський гігант MSI анонсував ігровий ноутбук, який першим у світі отримає 144-Гц дисплей 4K UHD на базі панелі Mini LED. Новинка називається MSI Titan GT77 HX 13V.
Ноутбук отримає процесор Intel Core останнього покоління з індексом HX. Можливо, йдеться про топовий чип Core i9-13980HX з максимальною частотою 5,4 ГГц. Графічна підсистема буде представлена дискретною відеокартою NVIDIA, ймовірно, серії GeForce RTX 40.
Панель Mini LED крім частоти 144 Гц і формату 4K UHD відрізнятиметься часом відгуку 3 мс, відповідністю стандарту VESA DisplayHDR 1000, 100% охопленням колірної гами DCI-P3 та діагоналлю 17,3".
Ємність акумулятора складе 99,9 Втг. Повноцінна презентація MSI Titan GT77 HX 13V відбудеться на початку січня на виставці CES 2023.
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