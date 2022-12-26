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Nubia представила ігрові смартфони Red Magic 8 Pro з чипами Snapdragon 8 Gen 2, підекранними фронтальними камерами, зарядкою до 165 Вт
18:33 26.12.2022 |
Компанія Nubia, як і обіцяла, провела захід у Китаї, на якому анонсувала нову ігрову лінійку смартфонів.
Йдеться про Red Magic 8 Pro і його дещо поліпшену версію Red Magic 8 Pro+. Обидві новинки отримали топовий процесор Snapdragon 8 Gen 2, до 16 ГБ ОЗП і накопичувач до 1 ТБ. Пристрої поставляються з поліпшеною і збільшеною системою охолодження. У новинках є кулер, RGB-підсвічування та ігрові клавіші, які розмістили з боків пристроїв.
На передній стороні Red Magic 8 Pro і Red Magic 8 Pro+ встановили OLED-панель із діагоналлю 6.8 дюймів і частотою оновлення 120 Гц. Під екраном сховали фронтальну камеру на 16 МП. Смартфони також оснастили потрійною основною камерою на 50 МП + 8 МП + сенсор для макро фотографій. Щодо відмінностей, то Red Magic 8 Pro поставляється з батареєю на 6000 мАг і зарядкою на 80 Вт. А Red Magic 8 Pro+ отримав акумулятор на 5000 мАг і зарядку на 165 Вт. Вона здатна заряджати пристрій з 0 до 100% за 14 хвилин.
Ціна і коли чекати
Red Magic 8 Pro і Red Magic 8 Pro+ з'являться в продажу 28 грудня, але поки що тільки в Китаї.
* Red Magic 8 Pro 8/128 ГБ - $575
* Red Magic 8 Pro 8/256 ГБ - $632
* Red Magic 8 Pro 12/256 ГБ - $689
* Red Magic 8 Pro+ 12/256 ГБ - $747
* Red Magic 8 Pro+ 16/512 ГБ - $833
* Red Magic 8 Pro+ Transparent Edition 12/256 ГБ - $775
* Red Magic 8 Pro+ Transparent Edition 16/512 ГБ - $862
* Red Magic 8 Pro+ Transparent Edition 16/1 ТБ - $1000
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