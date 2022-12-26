Сенат США ухвалив законопроєкт про ліквідацію космічного сміття на орбіті

Сенат США одноголосно прийняв Закон про орбітальну стійкість, надалі документ ще має затвердити Конгрес.

Згідно з повідомленнями SpaceNews, законопроєкт був представлений сенатором Джоном Гікенлупером (штат Колорадо), головою космічного підкомітету Комітету Сенату з питань торгівлі, у вересні, і передбачає, що NASA у співпраці з урядовими установами та приватним сектором має скласти список "ризикових уламків, які можуть порушити безпеку чи стійкість орбітальних супутників і діяльність на орбіті". Документом не визначено, яким чином розраховуватиметься цей ризик та яку кількість об'єктів необхідно внести у перелік.

NASA також має запровадити програму з "активної ліквідації сміття", а також нагороджуватиме компанії за "розробку технологій з його відновлення". Закон також дозволить американській та іншим космічним агенціям отримувати послуги з прибирання космічного сміття. Про конкретне фінансування для NASA чи інших агентств не йдеться, зазначається лише, що така робота підлягатиме асигнуванню.

Національна космічна рада, відповідно до положень закону, має оновлювати урядові "Стандартні практики боротьби з орбітальним сміттям" кожні 5 років.

Закон підтримали багато компаній і організацій, наприклад галузева група супутникового обслуговування CONFERS, яка заявила у вересні, що документ визнає, що прибирання орбітального сміття має бути спільними зусиллями уряду та промисловості.

"Цей законопроєкт підштовхне до розвитку технологій, необхідних для видалення найнебезпечнішого сміття до того, як воно виведе з ладу супутник, зіткнеться з місією NASA або впаде на землю й заподіє комусь шкоду", - сказала співавторка законопроєкту, сенаторка Марія Кантвелл.

Гікенлупер своєю чергою сказав, що посприяє тому, щоб надіслати законопроєкт президентові. Щоправда, попрацювати над цим він зможе лише з наступного року. Палата представників не розглядала закон до ухвалення витрат на наступний фінансовий рік. Документ мають повторно представити на січневому засіданні Конгресу.

Суміжний законопроєкт нещодавно "потопили" у палаті. Представники Дон Бейєр і Дональд Норкросс презентували "Акт про перехід до космічної безпеки та ситуаційної обізнаності" від 14 грудня 2022 року, який уповноважував би Міністерство торгівлі створити цивільну систему ситуаційної обізнаності в космосі (SSA).

За даними NASA станом на травень 2021 року датчики глобальної мережі космічного спостереження (SSN) Міністерства оборони США відстежують понад 27 000 фрагментів орбітального сміття, однак його загальна кількість значно більша - деякі уламки надто маленькі і їх важко зафіксувати.

Зображення з супутника GEO Polar, що показує концентрацію об'єктів на низькій навколоземній орбіті. Джерело: NASA ODPO

Швидкість руху сміття, як і швидкість космічних апаратів надзвичайно висока (приблизно 25 300 км/год на низькій навколоземній орбіті), тож зіткнення навіть з крихітним шматочком може створити великі проблеми для супутників чи космічних кораблів. До орбітального сміття відносять будь-який штучний об'єкт, який більше не виконує корисні функції: це можуть бути космічні кораблі, що вийшли з експлуатації, уламки ракет тощо.

* У 1996 році французький супутник був пошкоджений уламками французької ракети, яка вибухнула десятиліттям раніше.

* 10 лютого 2009 року російський космічний корабель, що вийшов з ладу, зіткнувся з американським комерційним космічним кораблем Iridium і знищив його. Зіткнення додало до списку космічного сміття понад 2300 великих уламків, що нині відстежуються, і безліч дрібніших уламків.

* Протисупутникові випробування Китаю у 2007 році, в ході яких ракета знищила старий метеорологічний супутник, додали понад 3500 великих уламків, що відстежуються, і безліч дрібніших уламків.

