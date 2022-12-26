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Вчені виявили два нові мінерали у метеориті, який впав у Сомалі
14:31 26.12.2022 |
Канадські вчені з Університету Альберти ідентифікували два мінерали, яких ніколи раніше не бачили на Землі, у метеориті вагою 15,2 метричних тонн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Як зазначає видання, куратор університетської колекції метеоритів Кріс Герд отримав зразок космічної породи, щоб класифікувати її, і помітив, що деякі частини зразка не можна ідентифікувати під мікроскопом. Учений звернувся по допомогу до керівника лабораторії електронного мікрозонду університету Ендрю Локока, який мав досвід опису нових мінералів. Саме він і визначив, що космічний камінь містить принаймні два нові мінерали.
"У перший же день, коли Локок провів кілька аналізів, він сказав, що у нас є принаймні два нових мінерали. Це було феноменально. У більшості випадків для того, аби сказати, що існує новий мінерал, потрібно набагато більше часу і роботи", - розповів Герд.
Одну з нових порід назвали елаліїт - від назви метеорита "Ель-Алі", який знайшли поблизу однойменного міста в центральній частині Сомалі. Другому дали ім'я елькінстантоніт - на честь віцепрезидента Міжпланетної ініціативи Університету штату Арізона Лінді Елкінс-Тантон.
Науковці встановили, що обидва нові мінерали є фосфатами заліза. Водночас дослідники все ще аналізують мінерали, щоб з'ясувати, які умови були в метеориті, коли утворився космічний камінь.
"Фосфати в залізних метеоритах є вторинними продуктами: вони утворюються в результаті окислення фосфідів... які є рідкісними основними компонентами залізних метеоритів. Отже, два нових фосфати говорять про процеси окислення, які відбувалися в матеріалі метеорита. Залишається з'ясувати, чи відбулося окислення в космосі чи на Землі після падіння", - зазначив куратор.
До того ж, на думку вчених, нещодавно відкриті мінерали можуть мати захоплююче потенційне використання для суспільства.
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