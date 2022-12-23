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АНАЛІТИКА

Twitter почав показувати всім кількість переглядів

17:33 23.12.2022 |

Новини IT

 

Соцмережа Twitter почала показувати всім, скільки переглядів отримують їхні твіти.

Про це повідомляється на сторінці Twitter Support.

"Коментарі та вподобання не розповідають всієї історії. Ми спрощуємо процес визначення кількості людей, які бачили ваші твіти, додавши підрахунок переглядів, що відображається поруч із вподобаннями.

Зараз на iOS та Android, незабаром буде доступний в онлайн-версії", - йдеться у повідомленні.

"Будь-хто, хто переглядає ваш твіт, зараховується як перегляд, незалежно від того, де вони його бачать та чи підписані вони на вас. Навіть автор, який переглядає власний твіт, зараховується як перегляд", - пояснили у соцмережі.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Twitter
 

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