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Meta виплатить $725 млн через позов щодо збору даних користувачів для виборчої кампанії Трампа
13:42 23.12.2022 |
Компанія Meta Platforms Inc погодилася виплатити 725 млн доларів для вирішення суперечки у позові, в якому її звинуватили у передачі даних про користувачів третім сторонам, зокрема компанії Cambridge Analytica.
Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".
Деталі можливого врегулювання стали відомі у четвер. Сама справа тягнеться вже кілька років, відколи у 2018 році стало відомо, що Facebook дозволив британській консалтинговій фірмі Cambridge Analytica отримати доступ до даних про 87 млн користувачів. Нагадаємо, ця компанія співпрацювала з Дональдом Трампом під час його передвиборчої кампанії 2016 року і використовувала доступ до даних для створення профілів виборців і таргетованої реклами. Вважається, що потрібну інформацію отримали без відома користувачів за згодою Facebook - запустивши додаток, який збирав дані.
Позов від групи користувачів грунтується на претензії, що компанія такими діями порушила низку законів, а Facebook вдавав, ніби користувачі можуть якось контролювати приватність своїх даних.
Юристи позивачів називають суму цього врегулювання найбільшою серед усіх, які бували в таких позовах щодо приватності даних у США, та найбільшою з тих, які компанії Meta доводилося виплачувати за колективним позовом.
При цьому Meta не визнала своєї провини, зазначивши лише, що таке врегулювання "у кращих інтересах спільноти та акціонерів".
У 2019 році Facebook погодився виплатити $5 млрд для розв'язки у розслідуванні Федеральної торгової комісії щодо практики конфіденційності та 100 млн для врегулювання претензій Комісії з цінних паперів та біржі через підозри, що компанія дезінформувала інвесторів щодо неправомірного використання даних користувачів. При цьому, деякі розслідування ще не завершені.
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