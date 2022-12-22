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АНАЛІТИКА

Франція оштрафувала Microsoft на 60 мільйонів євро 

14:13 22.12.2022 |

Новини IT

 

Франція наклала найбільший за рік штраф на техгіганта Microsoft у сумі 60 млн євро за політику збору даних користувачів у пошуковику Bing.

Про це повідомляє France24.

Французький регулятор заявив, що після розслідування виявив, що "коли користувачі відвідували цей сайт (Bing - ЕП), файли cookie зберігалися на їхньому терміналі без згоди, при цьому ці файли використовувалися, серед іншого, в рекламних цілях".

Регулятор зауважив також відсутність кнопки, що дозволяє відмовитися від збереження файлів cookie так само легко, як і прийняти їх.

Значна сума штрафу зумовлена, зокрема, прибутком, який компанія отримувала від реклами, що опосередковано генерується даними, зібраними за допомогою cookie - файлів, які відстежують перегляд веб-сторінок в Інтернеті.

Компанії було надано три місяці для виправлення ситуації, з потенційним подальшим штрафом у розмірі 60 тисяч євро за кожен день прострочення.

Зазанчається, що торік за аналогічні порушення до компаній Google та Facebook були

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Microsoft
 

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