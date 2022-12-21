Ілон Маск назвав умову залишення ним поста керівника Twitter

Власник соціальної мережі Twitter Ілон Маск заявив, що піде з посади генерального директора компанії, коли знайде собі наступника. Про це він повідомив на своїй сторінці у середу, 21 грудня.

"Я піду з посади генерального директора, щойно знайду когось досить дурного, щоб взятися за цю роботу. Після цього я просто керуватиму командами програмного забезпечення та серверів", - заявив Маск.

Кілька днів тому Маск запустив у Twitter опитування про те, чи має він піти у відставку з поста керівника компанії, і запевнив, що дотримається його результатів. 20 грудня стало відомо, що за відхід Маска виступили 57,5 відсотка з 17,5 мільйона акаунтів, які голосували. На це Маск натякнув, що у хід голосування могли втрутитися боти.

Опитування ексцентричний бізнесмен запустив після його скандальних керівних рішень, у тому числі про закриття акаунтів журналістів.

Як повідомлялось, 20 грудня у Києві оголосили, що інша компанія Маска SpaceX передасть Україні додатково тисячі антен Starlink для забезпечення інтернетом.