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АНАЛІТИКА

Ілон Маск назвав умову залишення ним поста керівника Twitter

10:23 21.12.2022 |

Новини IT

 

Власник соціальної мережі Twitter Ілон Маск заявив, що піде з посади генерального директора компанії, коли знайде собі наступника. Про це він повідомив на своїй сторінці у середу, 21 грудня.

"Я піду з посади генерального директора, щойно знайду когось досить дурного, щоб взятися за цю роботу. Після цього я просто керуватиму командами програмного забезпечення та серверів", - заявив Маск.

Кілька днів тому Маск запустив у Twitter опитування про те, чи має він піти у відставку з поста керівника компанії, і запевнив, що дотримається його результатів. 20 грудня стало відомо, що за відхід Маска виступили 57,5 відсотка з 17,5 мільйона акаунтів, які голосували. На це Маск натякнув, що у хід голосування могли втрутитися боти. 

Опитування ексцентричний бізнесмен запустив після його скандальних керівних рішень, у тому числі про закриття акаунтів журналістів.

Як повідомлялось, 20 грудня у Києві оголосили, що інша компанія Маска SpaceX передасть Україні додатково тисячі антен Starlink для забезпечення інтернетом.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Twitter
 

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