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АНАЛІТИКА

Підписники Маска вирішили, що йому слід піти з посади очільника Twitter

13:35 19.12.2022 |

Новини IT

 

У неділю мільярдер Ілон Маск запустив голосування у своєму блозі та запитав підписників, чи слід йому покинути пост гендиректора Twitter - понад половину відповіли "так".

Про це відомо з публікації Маска у Twitter.

Результати свідчать про те, що 57,5% учасників опитування підтримали відхід Маска з посади очільника Twitter. В опитуванні взяли участь 17,4 млн користувачів платформи.

"Я буду дотримуватися результатів цього опитування", - підписав Маск свою публікацію. Опитування він раніше анонсував словами про те, що "зараз відбудеться голосування за суттєві зміни в політиці [Twitter]". 

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Twitter
 

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