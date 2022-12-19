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Підписники Маска вирішили, що йому слід піти з посади очільника Twitter
13:35 19.12.2022 |
У неділю мільярдер Ілон Маск запустив голосування у своєму блозі та запитав підписників, чи слід йому покинути пост гендиректора Twitter - понад половину відповіли "так".
Про це відомо з публікації Маска у Twitter.
Результати свідчать про те, що 57,5% учасників опитування підтримали відхід Маска з посади очільника Twitter. В опитуванні взяли участь 17,4 млн користувачів платформи.
"Я буду дотримуватися результатів цього опитування", - підписав Маск свою публікацію. Опитування він раніше анонсував словами про те, що "зараз відбудеться голосування за суттєві зміни в політиці [Twitter]".
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