Підписники Маска вирішили, що йому слід піти з посади очільника Twitter

У неділю мільярдер Ілон Маск запустив голосування у своєму блозі та запитав підписників, чи слід йому покинути пост гендиректора Twitter - понад половину відповіли "так".

Про це відомо з публікації Маска у Twitter.

Результати свідчать про те, що 57,5% учасників опитування підтримали відхід Маска з посади очільника Twitter. В опитуванні взяли участь 17,4 млн користувачів платформи.

"Я буду дотримуватися результатів цього опитування", - підписав Маск свою публікацію. Опитування він раніше анонсував словами про те, що "зараз відбудеться голосування за суттєві зміни в політиці [Twitter]".

