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Airbus для пробиття ППО випробувала БПЛА керовані з літака
18:14 09.12.2022 |
Airbus вперше в Європі провела демонстрацію своєї нової системи управління безпілотниками з літака та вертольота, повідомляє Мілітарний.
Ця демонстрація відкриває етап 3 програми, що фінансується Бундесвером, з майбутньою демонстрацією за участю реальних бойових літаків та вертольотів, які будуть керувати спеціально розробленими дронами.
Випробування системи Multi-Domain Flight Demo (MDFD) були проведені літом, але детальна інформація з'явилася тільки зараз.
Таким чином, вперше в Європі літаки, вертольоти та безпілотники були з'єднані між собою в рамках тренувальної операції.
Завдання полягало в тому, щоб зруйнувати протиповітряну оборону противника та отримати можливість спецпідрозділу на вертольоті захопити умовного воєначальника противника.
Ці навчання проводяться під керівництвом Airbus у співпраці з Бундесвером, Збройними силами Фінляндії, MBDA Deutschland, Patria, стартапом HAT.tec та Robonic.
Літак Learjet 35 від GFD (субпідрядник Airbus) імітував роль винищувача.
Екіпаж літака, який імітував винищувач, взяв на себе керування п'ятьма безпілотниками Do-DT25.
Два з них були оснащені датчиками Electronic Support Measures від MBDA для виявлення позицій наземних засобів ППО.
Інші три були оснащені електрооптичними камерами, які фіксували та візуально підтверджували розташування засобів ППО.
Усі авіаційні машини були з'єднані мережним каналом передачі даних від Patria.
Після того, як протиповітряна оборона була знешкоджена, було відправлено вертоліт Airbus H145M зі спецпризначенцями, які мали захопити воєначальника противника. Паралельно з цим H145M об'єднався з одним з безпілотників, який проводив розвідку та надавав спецпризначенцям дані. Екіпаж вертольота керував безпілотником прямо з кабіни.
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